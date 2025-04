De ce Sânziana Buruiană alăptează de 10 ani. Nu și-a înțărcat fiicele deoarece „Mie îmi place să...”

Sânziana Buruiană este o mămică împlinită și fericită. Blondina are două fetițe, de care este tare mândră, iar recent a făcut câteva dezvăluiri din viața de familie, dar a vorbit și despre faptul că de mai bine de zece ani alăptează. Sânziana Buruiană nu și-a dorit să le impună fiicelor sale nimic, așa că înțărcatul nu a fost o prioritate pentru ea. Cum se simte blondina acum?

În anul 2016, Sânziana Buruiană a devenit mămică pentru prima oară, atunci când a adus-o pe lumea pe fiica sa Izabela. Mai apoi, în anul 2020, aceasta a născut a doua oară, iar micuța Antonia a completat perfect tabloul de familie. Pe ambele fiice, Sânziana Buruiană le-a alăptat ani de zile, iar acum a dezvăluit motivul pentru care a făcut asta.

De când a devenit mămică, Sânziana Buruiană a stârnit destul de multe controverse după ce a decis să își alăpteze fiicele ani de zile. Blondina spune că procesul de înțărcare i se pare unul forțat, așa că și-a dorit să le lase pe ele să renunțe la laptele de mamă atunci când o să considere necesar.

Poate că mulți copii renunță de la sine sau dacă văd că o zi – două nu le mai dai, gata au uitat. Eu sunt și plecată și ore întregi și chiar dacă nu îi dau o zi întreagă, tot își aduce aminte. Am avut norocul să nu se oprească laptele, probabil că la alte femei s-a oprit mai repede sau cine știe. Eu dacă am avut, am profitat. Mi-a fost și comod pentru că o adorm foarte repede, în cinci minute a adormit și atunci probabil că a devenit o obișnuință și pentru mine”, a mărturisit Sânziana Buruiană, potrivit WOWbiz.ro .

Așa cum spuneam, Sânziana Buruiană a decis să își alăpteze fiicele până când ele nu o să își mai dorească acest lucru. Astfel, în cazul fetiței celei mari această practică a încetat în momentul în care a venit pe lume sora ei mai mică, iar ea a intrat la școală. În timp ce mezina familiei încă nu a fost înțărcată.

Mie îmi place să nu impun lucruri, deși rolul de mamă ne cam pune în situația de a pune niște restricții și niște reguli, eu nu sunt adepta regulilor pentru că și părinții mei au fost destul de permisivi și am vrut să discern singură ce e bine și ce e rău și lucrul acesta vreau să-l fac și eu cu ele. Cât se poate să fie cât mai puține restricții pentru că vreau ca copilul singur să-și ia propriile decizii și să învețe ce e bine și ce e rău, nu să îi spun eu ce nu mai are voie”, a mai spui Sânziana Buruiană.

Așa cum spuneam, de aproape zece ani Sânziana Buruiană alăptează și spune că acest lucru nu i-a dăunat în nici un fel. Doar uneori, din cauza poziției în care stă, aceasta se mai alege cu ninște dureri de spate sau gât, dar nimic mai mult.

„Nu știu dacă din cauza alăptatului, dar într-adevăr am început să iau niște suplimente de minerale pentru că mai am anumite dureri de spate. Eu mă gândesc să nu fie cumva legate de la vreo carență de vitamine și de la poziția incomodă în care stau de atâția ani de zile, pentru că în momentul în care o alăptez stau așa cumva cu capul sprijinit în tăblia patului, nu stau pe spate și atunci, automat, stând foarte mult în acea postură incorectă am mai avut așa probleme cu durerile de gât sau de spate, dar altceva nu am observat”, a mai dezvăluit Sânziana Buruiană.