Nu a ținut cont de „gurile rele”! Reacția Marcelei Fota, după ce a fost criticată de o colegă de breaslă că are iubit tinerel: „Mă vorbesc urâtele”

După ce Marcela Fota a ales să își refacă viața, formând o relație cu un bărbat cu 20 de ani mai tânăr decât ea, cântăreața a fost criticată de una dintre colegele sale de breaslă. După declarațiile făcute de Daniela Ploia, artista care a susținut că „nu poți să te cuplezi cu un băiat, tu având un băiat”, nu a întârziat să apară nici reacția Marcelei Fota. Iată mai jos, în articol, detaliile.

La aproape doi ani de la moartea soțului său, Marcela Fota a ales să își refacă viața amoroasă. Interpreta de muzică populară nu a băgat în seamă „gurile rele”, în momentul în care și-a afișat relația. Artista în vârstă de 45 de ani formează o relație cu un bărbat mai tânăr cu 20 de ani decât ea. Chiar dacă există o diferență considerabilă de vârstă între cei doi, și-au asumat relația.

Reacția Marcelei Fota la criticile care i-au fost aduse pentru relația cu iubitul tinerel

Una dintre colegele de breaslă care au criticat decizia de a fi într-o relație cu un partener mult mai mic ca vârstă a fost chiar Daniela Ploia. După declarațiile pe care cântăreața le-a făcut, reacția Marcelei Fota nu a întârziat să apară. Recent, interpreta de muzică populară a lansat o nouă piesă. Versurile melodiei pot fi interpretate sub forma unui răspuns la criticile care i-au fost aduse, de-a lungul acestor luni de zile.

„Multă lume mă vorbește / C-am un pui ce mă iubește / El mi-a dat sufletul lui / Pupa-l-aș să-l pup de pui / Are tot ce-mi place mie și la dragoste mă-mbie / (…) / Mă vorbesc urâtele, c-am parte de dragoste / Dar și una mai frumoasă, că și ea e păcătoasă”, sunt câteva dintre versuri.

Ce a spus Daniela Ploia referitor la relația interpretei?

Daniela Ploia a criticat, în cadrul unui interviu, decizia pe care a luat-o Marcela Fota, în privința vieții amoroase. Mai cu seamă, cântăreața a susținut că „nu poți să te cuplezi cu un băiat, tu având un băiat”. În acest sens, a făcut referire la diferența de vârstă dintre cei doi parteneri.

„Nu știu dacă dumneai mă consideră colegă, eu nu sunt atât de cunoscută. Cum eu sunt o fire directă, vocală în mediul online, la o știre cu colega mea, care după ce i-a decedat soțul s-a cuplat cu un copilaș de 20 și ceva de ani, n-am vrut s-o lovesc, pur și simplu am aruncat un comentariu. Eu am zis: «cum e o vorbă din popor, tu te duci, eu mă mărit». (…) Nu poți să te cuplezi cu un băiat, tu având un băiat… pune-te în situația mamei băiatului. Când ești mamă, persoana publică, trebuie să ai grijă la ce exemplu dai în societate”, a spus Daniela Ploia pentru StarPopular.ro.

