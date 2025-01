Nu e banc! Locatarii unui bloc din Baia Mare au început să își amenajeze singuri un buncăr la subsol

De teama războiului din Ucraina, locatarii unui bloc din Baia Mare au început construcția unui buncăr de protecție în cazul unor situații limită. Ce spune primarul orașului despre inițiativa oamenilor, dar și cum a fost posibil așa ceva?

Locatarii unui bloc din Baia Marea au pus mână de la mână și și-au construit un buncăr în subsolul imobilului. De teama războiului dintre Ucraina și Rusia, băimărenii s-au gândit la ce-i mai rău și nu au stat cu mâna în sân. De comun acord, pe banii lor, aceștia au decis să își transforme beciul blocului într-un buncăr de protecție pentru situații limită. Decizia a venit la scurt timp de la începerea conflictelor de la granița României.

Nu e o glumă! Cât costă o pâine în St. Moritz, cea mai luxoasă stațiune din Elveția

După exemplul bunului gospodar care îşi pregăteşte sania din vară şi căruţa din iarnă, băimărenii s-au gândit la tot ceea ce e necesar pentru construcție. Buncărul este alimentat la curent electric, este compartimentat în așa fel încât există o baie și chiar o sufragerie. Locatarii blocului s-au mobilizat, au pus ban pe ban și au început construcția adăpostului.

„Ne-am mobilizat. Am pus afișe în bloc, am anunțat vecinii și am început să construim. În primul rând, să creăm distanța necesară. Am scos pământ, după am turnat, apoi ne-am mobilizat la geamuri”, a spus o locatară, pentru Digi24.