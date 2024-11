Nu e o glumă! Cât costă o noapte de cazare în hotelul din Londra, în care stă Larisa Udilă

Larisa Udilă și soțul ei se bucură deja de spiritul sărbătorilor de iarnă. De ce spunem asta? Vedeta și partenerul ei se bucură de o vacanță de vis în Londra. Cât au plătit cei doi pentru o noapte de cazare la un hotel? Puțini se așteptau la asta!

Nu este pentru nimeni un secret faptul că Larisa Udilă nu se uită la bani. Vedeta și partenerul ei de viață au ales să se cazeze la un hotel de-a dreptul spectaculos, iar prețul este unul destul de mare, motiv pentru care nu își poate permite oricine să stea acolo. Londra a fost deja împodobită pentru Crăciun, iar luminile impresionante atrag tot mai mulți turiști. Influencerița nu a mai stat pe gânduri, așa că l-a luat pe soțul ei pentru a se bucura de clipe de vis. Alexandru Ogică și vedeta au ales un hotel de lux, iar o singură noapte de cazare pornește de la 8.065 de lei, potrivit platformelor de rezervări.

Cu toate acestea, este important de precizat faptul că suma poate crește considerabil în funcție de cameră și dacă se dorește mic dejun. Un apartament la acest hotel are 79 de metri pătrați, iar prețul pentru o asemenea cazare este de peste 31.200 de lei pe noapte.

Citește și: Larisa Udilă spune tot adevărul despre relația cu socrii ei! Cum se înțelege cu părinții lui Alexandru Ogică

Soția lui Alexandru Ogică a ales să se relaxeze într-o vacanță, după o perioadă mai complicată. Larisa Udilă le-a povestit fanilor ei că se confruntă cu probleme de sănătate, iar medicii nu i-au spus un diagnostic exact. Vedeta a cerut sfatul mai multor specialiști pentru a afla despre ce este vorba, iar acum se află în recuperare.

„Sunt într-o perioadă de recuperare, sincer. Încerc să îmi revin. Nu am o explicație pentru starea mea de sănătate. Am mers la șase medici și niciunul dintre ei nu mi-a dat un diagnostic exact. Am înțeles că la nivel internațional, acum, este un fel de viroză respiratorie, care îți dă ca și simptome: atacuri de panică, sufocare, tuse. Am mers la spital de frică să nu am pneumonie”, a declarat Larisa Udilă, la Spynews.ro.