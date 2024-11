Probleme de sănătate serioase pentru Larisa Udilă. Medicii nu știu ce are: „Acum ce fac?”

Momente complicate pentru Larisa Udilă! Soția lui Alexandru Ogică se confruntă cu probleme de sănătate serioase! Și mai grav este faptul că nici medicii nu știu ce are! Influencerița le-a spus totul urmăritorilor ei de pe rețelele de socializare! Cum a încercat să se trateze? Chiar ea a spus că nimic nu a dat rezultate până acum!

Vă reamintim faptul că Larisa Udilă a ajuns pe mâinile medicilor la scurt timp după nunta cu Alexandru Ogică. Influencerița a fost nevoită să ceară ajutorul unui specialist pentru că a rămas fără voce și tușea foarte rău.

Situația nu este prea bună nici în prezent. Larisa Udilă a apelat la mai mulți medici pentru a afla ce se întâmplă și de ce nu reușește să scape de tuse. Pentru că este foarte activă în mediul online, soția lui Alexandru Ogică îi ține la curent pe urmăritorii ei cu situația, iar astăzi le-a dezvăluit că nu se confruntă cu Pertussis, virusul la care toată lumea se aștepta.

Larisa Udilă a vrut să se asigure că nu are vreo problemă pulmonară, lucru care i s-a cofirmat de un pneumolog. Ulterior, vedetei i s-a recomandat să facă un exudat faringian, dar și un panel pentru bacterii și viruși respriatorii. Tot ce i-a mai rămas să facă este un consult ORL.

„Pentru cei că m-au întrebat ce recomandări am primit: 1. Am fost la un pneumolog, unde am exclus orice problemă pulmonară. 2. Apoi, mi s-a recomandat să fac un exudat faringian și un panel pentru viruși și bacterii respiratorii, inclusiv Pertussis (care este mai dificil de detectat). Totuși, am găsit o clinică în București recomandată de un membru al familiei, iar analiza a fost gata în doar trei zile. 3. Următorul pas este un consult ORL”, a mai scris Laris Odilă pe InstaStory.