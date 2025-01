Nu e o glumă! Cât costă o noapte de cazare în resortul din Bali, unde Mario Fresh va sta o lună

Pentru următoarea perioadă, timp de o lună, Mario Fresh va locui în Bali. Artistul s-a cazat la unul dintre cele mai cunoscute resorturi din zonă, acolo unde va experimenta cultura balineză prin contact direct cu localnicii, cu vegetația luxuriantă și cu obiceiurile tradiționale. Cum arată, de fapt, vila în care artistul va locui timp de 30 de zile?

După despărțirea de Alexia Eram, Mario Fresh s-a dezlănțuit. CANCAN.RO vă dezvăluia escapada romantică pe care artistul a avut-o în Bali – alături de influencerița Nadd Hu, cea cu care a plecat și din club în urmă cu doar câteva săptămâni – vezi AICI imagini, artistul și-a trimis iubita în România, iar el a rămas să își continue experiența balineză. Și-a rezervat câteva zile pentru relaxare, detoxifiere și introspecție personală. A ales un resort de lux din zonă și are de gând să rămână aici pentru următoarele 30 de zile. Alexia Eram, mesaj suburban după ce Mario Fresh i-a dedicat o piesă. N-a mai rezistat

Mario Fresh va locui timp de o lună de zile în Bali

Pentru următoarele 30 de zile, Mario Fresh va avea parte de o experiență unică, își va încărca bateriile și se va relaxa în cadrul unui retreat balinez. Artistul s-a cazat într-o vilă de lux din Bali, are un program strict și are parte de mai multe terapii și activități specifice. Timp de o lună, artistul are fiecare zi organizată, de la antrenamente la mese organizate, după cum urmează:

două antrenamente pe zi

3 mese + 2 gustări

kineto-recuperare

săruri+minerale

vitaminte

fructe

saună/bazin rece

expunere la soare

o petrecere/săptămână

Vila în care locuiește Mario Fresh este aproape de plajă, are piscină interioară, zonă de relaxare, bucătărie open-space și două camere. Prețul pentru o noapte de cazare pornește de la 160 de euro și poate ajunge la 200 de euro pe noapte – în cazul unei vile cu 3 camere și 3 băi. Cum s-au distrat Mario Fresh și Nadd Hu în vacanță, în Bali! Avem imaginile care spun tot

Cine este noul iubit al Alexiei Eram

Mario Fresh și Alexia Eram și-au anunțat despărțirea în toamna anului trecut. La nicio lună distanță, fiica Andreei Esca a fost prima care și-a făcut curaj și s-a aruncat în brațele altui bărbat, iar CANCAN.RO a fost pe fază și i-a surprins pe cei doi în plină acțiune.

Străin de lumea mondenă din Capitală, tânărul a reușit să o facă pe Alexia Eram să uite de cei 8 ani petrecuți alături de Mario Fresh, iar imaginile cu cei doi vorbesc de la sine. Romantică din fire, influencerița pare mai fericită ca niciodată alături de noul iubit- vezi AICI imagini.