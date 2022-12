Nu este o glumă! Un bărbat a devenit viral, după ce și-a construit propriul lift în fața casei: „Asta înseamnă să fii român”

Un român a uimit pe toată lumea în momentul în care a luat decizia de a-și construi un lift în propria casă. Dacă la prima vedere poate părea doar un banc foarte bun, ei bine nu este deloc așa, iar videoclipuri postate recent pe TikTok sunt dovada clară.

Inventivitatea românilor nu are limite, cu siguranță, tocmai de aceea nu are trebui să ne mai mire nimic, însă, iată că și de această dată am fost lăsați cu gura căscată în momentul în care am descoperit ce a pus la cale un bărbat care locuiește în mediul rural. Sătul să mai urce scările din casă, acesta a luat decizia de a-și monta propriul lift. Reacțiile utilizatorilor de TikTok nu au întârziat să apară.

Cum au reacționat cei care au văzut invenția bărbatului

Inițiativa bărbatului care și-a construit propriul lift nu a rămas fără răspuns din partea celor care îl urmăresc pe TikTok. Inițial, oamenii au crezut că glumește în momentul în care a mărturisit într-un videoclip că se pregătește să facă o trecere la o tehnologie avansată în propria sa casă. După ce lucrurile s-au concretizat, bărbatul a devenit victima glumelor.

Mulți dintre cei care au urmărit videoclipul, au susținut că sunt nemulțumiți de faptul că viteza de deplasare a liftului este mult prea mică, ceea ce înseamnă că bărbatul ar putea face mult mai puțin timp pe scări. Alții susțin că o astfel de investiție nu își avea rostul, deoarece costurile sunt mult prea mari.

„’Am lift, dar când mă grăbesc o iau pe scări’,’Alo, iubito! În 35 de minute ajung acasă că sunt la lift’, ‘Asta înseamnă să fii român, să îți pui în curte lift! Am trăit să o văd și pe asta’, ‘Casă din chirpici cu lift’, ‘Nu valorează toată casa, cât valorează acel lift!’, ‘Până se închide ușa la lift și pornește suntem deja în 2023’, ‘Până s-a închis urcam 3 etaje’, ‘De aveai de urcat 100 de etaje, ajungeai mâine’, ‘Am îmbătrânit până ai urcat tu un etaj’, ‘Inițial am crezut că e filmat cu Slowmotion’”, au fost doar câteva dintre comentariile utilizatorilor de pe TikTok.

