Nu i-a venit să creadă! Iată ce a găsit o femeie în cartonul de ouă cumpărat de la Lidl

O femeie a rămas șocată în momentul în care a despachetat cumpărăturile făcute cu puțin timp înainte dintr-un magazin Lidl. Ceea ce a găsit în interiorul unui carton de ouă îți va întoarce stomacul pe dos.

Cumpărăturile pot fi o adevărată provocare, mai ales în momentul în care ai parte de experiențe neplăcute de-a lungul timpului. Cu siguranță veți fi mult mai atenți la ceea ce cumpărați în momentul în care veți descoperi cum arată un carton de ouă cumpărat de la un magazin Lidl.

Ce conținea cartonul de ouă cumpărat de o femeie din Lidl

Alice Evans, o tânără mămică de 25 de ani din Maidstone, a avut parte de o experiență neplăcută în momentul în care a descoperit ce a putut achiziționa dintr-un magazin Lidl fără să știe. Aceasta își începe povestea spunând că a achiziționat mai multe produse, pe care le-a depozitat ulterior în frigider.

Deoarece a simțit un miros foarte urât la un moment dat, Alice a scos tot ceea ce se afla în frigider, l-a curățat și înainte de a depozita totul înapoi, a desfăcut cartonul de ouă. Se pare că unul dintre ele se spărsese, iar în interior se aflau o mulțime de viermi care se târau.

„Mi-am deschis frigiderul și am simțit un miros ciudat, ca de pește putrezit, așa că l-am golit complet și l-am curățat pentru că m-am gândit că s-ar putea ca frigiderul să fi fost cel care mirosea. Când am vrut să împachetez totul, am deschis ouăle pentru a le pune în compartimentul pentru ouă din frigider. Atunci am văzut viermii ăștia târându-se peste tot. Am fost complet îngrozită. A fost absolut dezgustător”, a declarat Alice Evans.

Cum au rezolvat reprezentanții Lidl reclamația femeii

În momentul în care s-a întors la magazin cu tot cu cartonul de ouă, reprezentanții s-au oferit să îi înapoieze banii pe acesta, spunând că astfel de evenimente se mai pot întâmpla ocazional. Alice își dorea să primească înapoi banii pe toate cumpărăturile făcute, deoarece a luat decizia de a le arunca de teamă ca viermii să nu fi pătruns și în alte alimente.

„Este o problemă serioasă de sănătate. Nu știu dacă verifică produsele înainte de a le scoate în magazin, dar nu pare că o fac.”, a explicat Alice.