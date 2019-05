Nu mai suferă după fostul! Hannelore de la Insula Iubirii s-a ”tunat” și se distrează non stop

Fosta concurentă de la ”Insula Iubirii” a trecut peste divorțul de Bogdan și acum investește tot timpul, dar și banii, în ea: și-a pus silicoane și o ține într-o distracție!

Hannelore s-a schimbat foarte mult după terminarea concursului şi, mai ales, după ce a divorțat. Blonda are mai mult ca niciodată grijă de ea, așa că a prins curaj și a apelat inclusiv la un chirurg estetician pentru a îmbunătăți aspectul bustului.

În plus, dansurile pe care le face alături de elevele sale o ajută să aibă un trup de invidiat, pe care şi-l expune cu mare încredere de fiecare dată când are ocazia.

Divorțul dintre Hannelore și Bogdan a fost unul așteptat de unii, pentru alții a venit ca o surpriză, însă în mod cert curioșii care au urmărit emisiunea s-au întrebat dacă nu cumva în spatele despărțirii celor doi ar sta chiar Andi, ispita care i-a picat cu tronc concurentei.

„În urma concluziilor aberante cum că Andi ar avea vreo legătură cu divorțul nostru, ei bine el nu are nici o legătură, principalul motiv este că lucrurile nu s-au schimbat în bine cum speram că se vor întâmpla, căsătoria fiind încă o șansă pentru a salva relația noastră. Înainte de căsătorie am discutat mult și am ajuns la o concluzie că dacă peste n ani vom reveni la aceleași discuții ca în trecut, atunci ne vom strânge mâna și ne vom despărți. Pe neașteptate pentru mine, acest lucru a venit mult mai devreme. Sunt aproape trei luni de zile de când am hotărât să încheiem relația. Și cred că fiecare dintre noi avem dreptul să cunoaștem noi persoane alături de care putem fi fericiți, iar cele mai frumoase momente vin atunci când nu te aștepți”, a declarat, în trecut, Bogdan.