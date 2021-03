Nu mai vrea mister în jurul ei! Andreea Mantea a spus totul: ”Iubesc!”

Andreea Manea s-a axat, cel puțin așa a părut pentru fanii ei, pe planul profesional. Acum, a dezvăluit că împlinită și pe plan sentimental, iubește și se simte la fel de iubită.

Chiar ea povestea, anul trecut, că trăiește o poveste de iubire, dar nu a dat amănunte. „Nu-l ascund! Pur și simplu am ales să nu mai vorbesc despre viața mea personală. N-a fost ceva ce mi-am propus. Cred că am îmbătrânit. Odată cu vârsta vine și maturitatea. N-am stat să mă axez că am sau n-am, că merge sau nu merge. La câte probleme am avut până acum… unde ajungeam? Decât să-mi văd numele scris cu tot felul de povești d-astea. Odată cu vârsta te axezi pe ce e mai important. Cred că pur și simplu mi-a fost teamă. Am alte lucruri pe care să mă concentrez, și anume să-l cresc pe David. Îmi e bine așa, cred că ăsta este răspunsul. De ce să schimb ceva care merge?”, a mărturisit Andreea Mantea într-un videoclip postat pe YouTube. (CITEȘTE ȘI: ANDREEA MANTEA ȘI IUBITUL MISTERIOS, PREGĂTIȚI SĂ DUCĂ RELAȚIA LA UN ALT NIVEL? “ESTE ATÂT DE VALOROS CE TRĂIM NOI. M-AM TEMUT SĂ FIU O MAMĂ SINGURĂ”)

Nu mai vrea mister în jurul ei! Andrea Mantea a spus totul: ”Iubesc!”

Acum, Andreea a spus totul. „La capitolul iubire stau foarte bine din simplul motiv că pot să simt, să iubesc, iar intensitatea cu care eu trăiesc acest sentiment este extrem de mare. Mă declar un om fericit pentru că pot să simt iubire și să mă simt iubită la fel de intens.

CITEȘTE ȘI: ANDREEA MANTEA, PRIMELE DECLARAȚII DESPRE AL DOILEA COPIL: „MI-AȘ DORI TARE TARE MULT O FETIȚĂ, MULT DE TOT”

E important să înveți să iubești necondiționat, să iubești și calitățile, și defectele omului de lângă tine și să îl iubești atât de mult încât, dacă ar trebui să îl lași să plece pentru a fi cu adevărat fericit, să îi dai drumul. Iubirea se simte, nici nu avem voie să «gândim» foarte mult cu mintea, ci doar cu sufletul”, a făcut mărturisirea Andreea Mantea, pentru TV Mania.