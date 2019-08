Nu o să îți vină să crezi ce a făcut fiica Andreei Marin după ce a aflat de nenorocirea din Caracal

Andreea Marin a vorbit despre tragedia de la Caracal. Dispariția celor două fete a lăsat urme adânci în sufletele românilor și i-a făcut pe părinți să fie mult mai atenți asupra pericolelor din jurul copiilor.

“A fost o situaţie impresionantă pentru mine în ultimele zile: cazul ăsta care a întors ţara cu susul în jos, cazul acestei fetiţe şi cazul mai multor fetiţe, de fapt, care ne arată că e un fenomen, nu vorbim aici de o excepţie. Şi m-am întrebat dacă e sau nu bine să discut asta cu copilul meu şi, până la urmă, eu am ajuns la concluzia că da, trebuie să ştie în ce lume trăieşte”, a spus Andreea Marin la OK!TV.

“Deşi pe ea o doare, pentru că ea, ca şi mine, e un om solar, un om care îşi doreşte să creadă că trăieşte într-o lume în care toţi oamenii gândesc frumos şi toate decurg cât mai bine cu putinţă. Ori, i-am făcut cunoscută această poveste şi altele asemenea, i-am vorbit despre trafic de fiinţe, despre tot felul de poveşti care se întâmplă. Ei au început să discute şi la şcoală lucrurile acestea în cadrul orelor lor, deci avea cunoştinţe, dar vag despre aceste lucruri, pentru că sunt realităţi despre care trebuie să ştie să se ferească la un moment dat” , a povestit Andreea marin pentru OK!TV.

Vestea tragicelor evenimente de la Caracal a ajuns şi la urechile fetiţei, care a fost profund dezamăgită de cele întâmplate și a avut o reacţie imediată care i-a pus pe gânduri pe celebrii săi părinţi.

„Am rugat-o să asculte o convorbire la 911, am găsit-o undeva, aşa cum se întâmplă ea în America, ce se întâmplă atunci când cineva acolo sună la numărul de urgenţă, în paralel cu tristeţea care se întâmplă la noi. Ea a parat şi mi-a dat de înţeles că ascultă, dar că nu se lasă foarte afectată, ci că e revoltată, ca noi toţi, de ce se întâmplă la noi. Am discutat despre măsuri de precauţie, despre cât de important e să fie mereu în legătură cu părinţii, cum trebuie să te fereşti, în măsura posibilităţilor…

Ce m-a impresionat este că, la o zi-două după aceasta, a scris în engleză (îi place foarte mult limba engleză, a studiat-o de mică) un eseu impresionant despre faptul că libertatea, de fapt, nu e libertate, că pentru a fi în siguranţă trebuie să stai cu capul plecat, trebuie să zâmbeşti doar şi să pari că eşti fericit, când de fapt eşti profund nefericit, pentru că nu poţi să te exprimi aşa cum ar fi normal să o faci ca un om liber. Un eseu scris de ea extrem de profund pentru un copil de 11 ani şi, mai mult decât atât, a compus o melodie cu refrenul „You die and nobody cares”. Deci a afectat-o profund, l-a rugat pe tatăl ei s-o şi înregistreze. Amândoi am fost impresionaţi de această poveste, pentru că, iată, tinerii noştri sunt mult evoluaţi, chiar şi din acest punct de vedere al revoltei sociale. Sunt diferiţi de cum eram noi odinioară”, a povestit Andreea Marin, pentru OK!TV.