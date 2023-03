Cătălin Bordea și Nelu Cortea sunt extrem de fericiți pentru că au reușit să câștige finala emisiunii America Express. Comediantul a ținut să transmită și un mesaj emoționant, după ce el și coechipierul său au trecut prin probe dificile și au gustat, în final, roadele muncii lor. Iată mai jos, în articol, ce a spus!

Fericirea este uriașă pentru Cătălin Bordea și Nelu Cortea! Cei doi comedianți au reușit să câștige marea finală a show-ului America Express. În finală, cei doi s-au luptat cu Andreea Bălan și Andreea Antonescu. Cele două echipe au avut de îndeplinit misiuni dificile, iar în unele dintre ele au trebuit să își înfrunte anumite temeri. Totuși, au avut parte și de momente extrem de emoționante, și anume atunci când concurenții au putut să discute la telefon cu familiile lor. (Vezi aici parcursul concurenților în finală)

Cătălin Bordea: „Am câștigat un frate”

Emoțiile au fost puternice, iar echipa formată din Cătălin Bordea și Nelu Cortea a ajuns prima la Irina Fodor. Atunci, s-a „adjudecat” și câștigătorii acestui sezon. După ce au câștigat America Express, comediantul a ținut să transmită un mesaj prin care susține că, practic, a câștigat mai mult decât un simplu premiu. Mai cu seamă, Bordea susține că a „câștigat răbdare, un frate, amintiri, încredere și respectul oamenilor”.

„Am câștigat răbdare, am câștigat un frate, am câștigat amintiri fantastice, am câștigat mai multă încredere în mine, am câștigat respectul oamenilor pe care îi iubesc și cel mai important, multe mesaje de la telespectatori care au râs și au plâns alături de noi. VIVA Congo Grand la toată lumea!!!”, este mesajul scris de Cătălin Bordea, pe Instagram, după câștigarea premiului cel mare pus în joc la America Express.

