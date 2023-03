Cătălin Bordea și Nelu Cortea au dezvăluit secretul! Cum au reușit, de fapt, să câștige finala America Express

Mulți fani ai emisiunii America Express se întreabă care a fost secretul din spatele echipei formate din Bodea și Cortea și cum au reușit să treacă peste toate presiunile, obstacolele și tensiunile din competiție. După ce au câștigat marele premiu în valorea de 30.000 de euro, cei doi comedianți au dezvăluit secretul care i-a adus în posesia trofeului.

Deși au fost multe momente ce nu au fost difuzate pe micile ecrane, echipa formată din Bordea și Cortea a fost un exemplu pentru mulți alți participanți. Cu un simț al umorului foarte bine dezvoltat, cei doi comedianți au făcut tot posibilul să nu se lase doborâți de complexitatea cursei. În cadrul unui interviu, câștigătorii America Express 2023 au recunoscut că s-au și certat, însă au fost mici împunsături ce nu s-au văzut la televizor.

„A fost foarte fain. A fost o aventură lungă. Acum, când o vedem la televizor, ni se pare că arată, adică clar, arată mai puţin decât a fost, dar a fost fascinant.

Acum ne aducem şi noi aminte exact pe unde am fost, când am văzut emisiunea, că acolo faci atât de multe lucruri într-o singură zi şi după aia încă una şi încă una şi nu mai ştii ce ai făcut. Este fascinant”, a spus Nelu Cortea.

Cătălin Bordea: ”Ne-am ținut sănătoși la cap”

Pe lângă presiunea fizică, de departe cea mai grea presiune se simte la nivelul psihicului. Departe de familie, în condiții aprige, fără mâncare și temperaturi ridicate, toate acestea se răsfrâng cel mai mult asupra mentalului. Diferența dintre ei și celelalte echipe a fost, de fapt, susținerea necondiționată pe care și-au oferit-o. Totodată, faptul că nu au spus tot ceea ce au gândit în momentele tensionate, pare să fi fost un alt secret pentru buna funcționare a echipei.

”Diferenţa (n.r. între ei şi restul echipelor) a făcut-o că am încercat să nu ne certăm şi simţul umorului. Ne-am ţinut unul pe altul sănătoşi la cap. Când picam eu, se ridica Nelu şi invers. Ne-am susţinut reciproc, erau multe misiuni în care eram separaţi şi atunci îl susţineam pe el când avea misiune singur şi el, la fel, pe mine şi ne-am ajutat. În loc să ne certăm că de ce nu îţi iese prostule, nu ziceam, dar gândeam asta. În rest, îi spuneam: hai că poţi.

Noi am mai plâns şi după ce s-a stins camera. Am avut şi nişte certuri care nu s-au văzut, dar micuţe. Aşa între băieţi. Noi nu ne-am certat la modul să ne supărăm. Noi, de acasă de când am plecat, am zis că dacă ne certăm sunt certuri goale şi am spus că dacă ţip la tine, de fapt ţip prin tine. Şi tu încasezi, şi tu zici: linişteşte-te. Nu, nu ne-am certat. Şi a mers”, au mai spus Bordea și Cortea pentru Antena3