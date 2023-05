Nuntă mare în fotbalul românesc. Un titular al naționalei se însoară, iar mireasa a anunțat că face publice imaginile

În urmă cu un an, chiar la botezul fiicei lor, Irina Deaconescu și Cristi Manea anunțau că s-au căsătorit în secret. Cei doi au mers la starea civilă fără a anunța pe nimeni, nici măcar părinții. Acum însă, se pregătesc de nuntă și de data aceasta nu au mai ținut totul secret. Marele eveniment o să aibă loc în curând, iar cei doi miri sunt cât se poate de entuziasmați. Irina Deaconescu a mers să probeze rochia de mireasă și le-a povestit și fanilor din mediul online cum a decurs totul.

Irina Deaconescu și Cristi Manea își vor unui curând destinele și în fața lui Dumnezeu. Pentru influnceriță și fotbalist urmează cununia religioasă, dar și marea petrecere. Pregătirile sunt în toi, iar recent Irina Deaconescu a mers să probeze rochia de mireasă. Cu multe emoții și cu un alai mare, tânăra a făcut proba finală.

Pentru a se asigura că totul este perfect și rochia este exact ce trebuie, partenera lui Cristi Manea a făcut echipă cu mama, fiica și nașa sa. Cele trei au avut misiunea de a o asista pe viitoarea mireasă și de oferi sprijin emoțional, Irina Deaconescu fiind copleșită de emoții.

„Nu cred că puteți înțelegeți ce emoții am în secunda asta, merg la proba finală pentru rochia de mireasă, și-mi sare inima din piept. Vine cu mine mami, Vicky, Mira, una dintre cele două nașe și cealaltă nașă o să fie pe FaceTime, fiindcă nu poate să ajungă. Am foarte mari emoții. Nu am cum să vă arăt rochia, dar posibil să vă arăt reacția lor când o să mă vadă o să filmez. Țineți-mi pumnii”, a spus Irina Deaconescu, în mediul online.

(CITEȘTE ȘI: IRINA DEACONESCU VA AJUNGE PE MASA DE OPERAȚIE. LA CE INTERVENȚIE A APELAT SOȚIA LUI CRISTI MANEA: „VOR AVEA LOC NIȘTE SCHIMBĂRI” )

„Nu-mi vine să cred că urmează nunta mea”

Dacă la starea civilă au ales să meargă în secret, acum Irina Deaconescu și Cristi Manea au anunțat cu fast nunta ce o să urmeze. Mireasa s-a implicat în toate pregătirile pentru marele eveniment și a avut grijă ca totul să arate așa cum a visat.

Deși cei doi nu au anunțat data nunții, Irina Deaconescu le-a promis fanilor că o să îi țină la curent. Influncerița are de gând să documenteze totul și să prezinte poveste nunții sale, de la primele pregătiri, până la rezultatul final.

„Nu vă gândiți că o să fie ceva complicat, dar detaliile alea mici contează. Îmi doresc să fie totul pe placul meu. Am așa o energie. Nu cred că înțelegeți. Nu-mi vine să cred că urmează nunta mea și e mai repede decât vă așteptați, dar asta o să vedeți pe YouTube, că o să fac niște vlogguri de tip documentar, ca să vedeți cum se desfășoară totul”, a mai spus Irina Deaconescu.

(VEZI ȘI: BOMBA SERII! IRINA DEACONESCU ȘI CRISTI MANEA S-AU CĂSĂTORIT ÎN MARE SECRET. NICI MAMA INFLUENCERIȚEI NU ȘTIA)