Irina Deaconescu va ajunge pe masa de operație. La ce intervenție a apelat soția lui Cristi Manea: „Vor avea loc niște schimbări” 

Irina Deaconescu a luat o decizie importantă. Soția lui Cristi Manea și-a luat inima în dinți și în curând va ajunge pe masa de operație. Tânăra a decis să treacă pragul cabinetului medicului estetician și să apeleze la o intervenție estetică. Nu mai este mulțumită de felul în care arată, așa că vrea să facă unele schimbări.

Irina Deaconescu le-a mărturisit fanilor din mediul online că în câteva zile va ajunge în cabinetul medicului estetician. Se pare că tânăra este nemulțumită de felul în care arată acum sânii săi, după ce le-a alăptat pe ambele fetițe și a folosit pompa electrică, așa că a decis să ia atitudine și să rezolve problema.

În curând, Irina Deaconescu va ajunge pe masa de operație pentru o intervenție de ridicare a bustului.

„Poimâine voi merge în București și știu că nu am apucat să vorbesc cu voi despre asta, doar că n-am știut cum să abordez neapărat situația. Vor avea loc niște schimbări în zona asta (n.r. zona sânilor), dar nu vreau să aud păreri de genul «n-ai nevoi», «nu-ți trebuie». Am născut două fetițe, le-am alăptat pe amândouă, am folosit pompa electrică. «Fetele» mele nu mai arată cum arătau. Vreau să trecem un pic mai sus”, a spus Irina Deaconescu.

Irina Deaconescu, copleșită de probleme

Ultima perioadă nu a fost una tocmai ușoară pentru Irina Deaconescu. Soția lui Cristi Manea a fost solicitată la maximum și totul a culminat cu unele probleme de sănătate. Fetițele sale s-au îmbolnăvit, iar tânăra mămică a trebuit să aibă grijă de ele. Chiar a ajuns și la spital cu micuța Venus. După ce micuțele și-au revenit, a venit rândul Irinei.

„Ca să înțelegeți cum a decurs ultima perioadă. Am avut o săptămână în care Victoria s-a simțit foarte rău, probabil a avut gripă, dar nu i-am făcut test de gripă. Am fost cu ea la doctorul de familie și i-a dat alt tip de tratament.

După a urmat o săptămână în care am fost internată cu Venus pentru bronșiolită, pneumonie, gripă B. Am ajuns acasă, Venus a început să verse, am mers din nou la Urgență. Asta se întâmpla alaltăieri. Din nou, i-au pus branulă, i-au făcut perfuzii, i-au făcut injecții. S-a simțit bine.

Ieri am plecat la București, a sunat mami că Victoria nu e bine, că varsă în continuu, până astăzi. Și azi-noapte am început și eu să vărs și am și zburat. Deci cam așa a decurs viața mea.”, declara Irina Deaconescu.

