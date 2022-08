Irina Deaconescu, dezvăluiri neașteptate despre relația cu Cristi Manea: „Noi ne doream foarte mult un copil și apoi am realizat că...”

Irina Deaconescu (23 de ani) dă totul din casă! TikTokerița a dezvăluit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, ce și a dorit, de fapt, Cristi Manea de la ea. Iubita fotbalistului scoate la iveală viața de clubberiță de dinainte de a fi „fată de casă”.



Ajunși la UNTOLD 2022, reporterii CANCAN.RO s-au întâlnit cu nimeni alta decât Irina Deaconu, cea care la doar 23 de ani, este mamă a doi copii. Creatoare de conținut cunoscută pe TikTok și Youtube, blondina le-ar face geloase pe multe domnișoare de vârsta sa.

„Prinsă” de reporter, a Irina Deaconescu a dezvăluit ce voia, de fapt, Cristi Manea de la relația lor: trei fetițe. Cum cuplul se poate mândri deja cu Victoria și Venus, vloggerița rămâne cea de-a treia „fetiță” a fotbalistului de la CFR Cluj.

„Noi ne doream foarte mult un copil și apoi am realizat că ne-am dori ca Victoria să nu crească singură. Așadar, cu cât se întâmplă mai repede, cu atât e mai bine. Avem două fetițe acum.

El (Cristi Manea, n.r.) dintotdeauna a spus că își dorește trei fete. Nu cred că o să mai fie a treia fată făcută, deja mă are pe mine. Suntem trei și gata. El nu și-a dorit niciodată băieți. Eu îmi doream băieți. El a zis că nu-l interesează neapărat să joace fotbal, pe el îl interesează să joace Victoria tenis. Nu cred că o să se întâmple ce vrea el, o să se întâmple ce vrea destinul”, a dezvăluit Irina Deaconescu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. (CITEȘTE ȘI: Mesajul transmis de Irina Deaconescu, după ce echipa lui Cristi Manea a câștigat cel de-al cincilea titlu consecutiv cu CFR Cluj)

De la clubberiță, la „fată de casă”. Cum s-a cumințit Irina Deaconescu, după două sarcini

La vârsta la care alții abia își termină facultatea, vloggerița este deja așezată la casa sa, în adevăratul sens al cuvântului. Cu toate acestea, viața de familie pare să fi lovit la momentul potrivit, după cum Irina Deaconescu apucase să „copilărească” înainte de Cristi Manea.

„Atunci (înainte de cei doi copii, n.r.) nu prea aveam altceva de făcut. Voiam să mă distrez și voiam să trăiesc ce trăiau toți tinerii de vârsta mea. Acum mi se pare că s-au schimbat puțin prioritățile și am mai ieșit, foarte rar, ce-i drept, dar am realizat că nu mă regăsesc în lumea aia. Cumva mă simt împlinită și îmi iau toată împlinirea din ce se întâmplă la mine acasă. Atunci nu mai are rost să mai plec în alte părți”, a mărturisit Irina Deaconescu. (CITEȘTE ȘI: Irina Deaconescu a născut în urmă cu puțin timp. Partenera fotbalistului Cristian Manea s-a confruntat cu probleme)