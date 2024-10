Nuntă secretă în showbiz, după stilul lui Theo Rose! S-a căsătorit la Snagov, a petrecut cu 420 de invitați, dar rochia...

O altă nuntă secretă a avut loc recent. Fata celebrului Văru’ Săndel și partenerul acesteia au făcut pasul cel mare. Cei doi și-au unit destinele în mod oficial în data de 6 octombrie, iar petrecerea a fost una cu fast, la care au participat peste 400 de invitați. Acum, actorul Sandu Pop a făcut câteva dezvăluiri despre marele eveniment și a mărturisit că i-au curs câteva lacrimi atunci când și-a văzut fiica îmbrăcată în rochie de mireasă.

La 25 de ani, Iulia, fiica Vărului Săndel, a făcut pasul cel mare. Aceasta și partenerul său, Octavian, au făcut nunta în urmă cu doar câteva zile, iar evenimentul a fost unul grandios. Marea petrecere a fost ținută la Palatul Snagov, iar prezenți la fericitul eveniment au fost peste 400 de nuntași. Ce emoții l-au încercat pe Văru’ Săndel în ziua cea mare?

Văru’ Săndel recunoaște că a fost cât se poate de emoționat atunci când și-a văzut fiica în rochie de mireasă. Mai mult, acesta chiar a vărsat câteva lacrimi în momentul cel mare și la fel a făcut și mireasa. Pentru ziua specială, Iulia a ales să poarte o rochie simplă și elegantă, care a atras atenția. Însă, deși ținuta miresei a fost apreciată de toată lumea, se pare că Iulia nu a scos prea mulți bani din buzunar pentru ea.

Văru’ Săndel a mai mărturisit că s-a distrat pe cinste la nunta fiicei sale și toată noaptea a stat pe ringul de dans, la fel cum au făcut și mare parte din nuntași.

„A fost o nuntă superbă, cu 420 de invitați, am petrecut la Palatul Snagov, pe 6 octombrie. Iulia, fiica mea, este farmacistă, de profesie, iar ginerele Octavian este inginer, el a absolvit Automatizări în Transporturi, la Politehnică.

Iulia a purtat o rochie de mireasă superbă, dar nu foarte scumpă, pe cât pare, pot spune numai că nu a depășit suma 5.000 de lei. Am plâns de emoție când mi-am văzut fata mireasă, era atât de frumoasă! Și ea a plâns.

Deși, la alte petreceri, susțin un antrenant program artistic, aici, nu am cântat, am avut band-ul Prestige Orchestra și Alesis, ei au întreținut atmosfera. Iar Carmen Ioniță și echipa ei minunată de organizare s-au ocupat ca totul să iasă de vis. M-am distrat, am dansat toată noaptea”, a declarat Văru’ Săndel, potrivit click.ro.