Nunta lui Armin Nicoară cu aleasa inimii lui, Claudia Puican, e sub semnul întrebării. Când toată lumea se aștepta ca cei doi să anunțe ultimele detalii despre mult-așteptatul eveniment, cântărețul a dezvăluit, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, de ce nu va merge, cel puțin pentru moment, la altar cu partenera lui.

Anul acesta, nunta lui Armin Nicoară cu Claudia Puican era unul dintre cele mai așteptate evenimente! Interpretul plănuise o petrecere fastuoasă în cadrul căreia el și logodnica lui aveau să își unească destinele, dar planurile le-au fost date peste cap. Atât Armin Nicoară, cât și Claudia Puican au de onorat mai multe evenimente, astfel încât nici nu mai au timp să își planifice nunta.

Cântărețul recunoaște că, de câteva luni bune, este pe drumuri, având diferite evenimente de onorat în fiecare seară. Acesta este și motivul pentru care Armin Nicoară a declarat, pentru CANCAN.RO, că nu știe când va avea loc nunta cu Claudia Puican.

Armin Nicoară explică motivele pentru care amână nunta cu Claudia Puican

Întrebat când va face marele pas cu femeia care îi este alături de câțiva ani, Armin ne-a spus, râzând: „Când mă vor ajuta și pe mine timpul și vremea”, semn că este foarte ocupat.

„De două luni, eu nu am mai ajuns acasă. Avem reality-show, iar echipa nu a reușit să țină pasul cu mine, din cauza evenimentelor pe care le am. Nimeni nu a crezut că am eveniment de luni până duminică. Încă funcționez la capacitate maximă datorită adrenalinei, mă ține pe picioare”, ne-a spus Armin Nicoară, cu privire la motivele pentru care a amânat nunta cu Claudia Puican.

Armin Nicoară se vrea mire pe… stadion!

Cu toate acestea, la începutul anului, Armin Nicoară preciza că are de gând să organizeze nunta de 5 stele cu Claudia Puican pe stadionul din Timișoara. Interpretul și partenera lui aveau în plan să invite 1000 de persoane la eveniment și se vedeau cununați de 5 perechi de nași.

„Viitoarea mea nevastă e mereu pe capul meu, are grijă de mine, ba să merg la stomatolog, ba să mă îmbrac nu știu cum. Mă iubește, ce să mai! Pentru că voi avea foarte mulți invitați, conștientizez faptul că nu o să îmi încapă toate persoanele prezente într-un restaurant așa că fac petrecere pe stadionul din Timișoara, îi bag pe toți în cort! Acum să vedem și cât mă costă.

Viitoarea mea soție îmi tot spune că facem cununia civilă, anul acesta, însă eu vreau o nuntă de cinci stele. Vreau să am cinci perechi de nași, în total zece nași. Vreau o nuntă aleasă, cum nu a mai fost”, spunea Armin, pentru Playtech, la momentul respectiv.

