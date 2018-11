O cântăreață cunoscută a rămas însărcinată după ce l-a visat pe Iisus: ”Medicii au spus că nu o să am copii niciodată”

Nineka, o cântăreață cunoscută a rămas însărcinată după ce l-a visat pe Iisus. Artista a vorbit deschis în cadrul unei emisiuni TV despre încercările grele la care a supus-o viața.

Nineka a vorbit despre momentele grele prin care a trecut de-a lungul vieții. Artista avea doar nouă ani atunci când a aflat că are leucemie. Au urmat sacrificii și tratamente groaznice însă într-un final a răzbătut.

„Am fost copil, a fost foarte greu, am stat prin spitale. Aşa am trecut peste tot, mai departe, pozitiv, numai pozitiv. La 9 anişori într-o noapte mi-a fost foarte rău. M-au dus la spital mi s-a pus diagnosticul că am leucemie.Până dimineaţă i-au zis mamei să se pregătească pentru că nu se ştie dacă mai trăiesc. Nu îmi dădeau nicio şansă. Acum sunt ok. (…) Colegii nu m-au văzut deloc doi ani. După doi ani m-a luat mama de la spital de ziua mea, să mă simt şi eu bine. Prietenii se uitau la mine cu milă, unii au plâns. Nu prea am amintiri din copilărie.”

Nineka și-a dorit să devină mamă însă medicii nu îi dădeau nicio șansă. Însă la câțiva ani după ce s-a căsătorit, s-a întâmplat și minunea. Artista a rămas însărcinată în ciuda prezicerilor făcute de doctori. (CITEȘTE ȘI: O CUNOSCUTĂ ARTISTĂ DE LA NOI A FOST RĂPITĂ DE RROMI, DUPĂ CE A IEŞIT DE LA UN SPECTACOL: „M-AU LUAT ŞI M-AU BĂGAT ÎN MAŞINĂ…”)

”Eu cu copiii mei m-am jucat în fiecare zi ca un copil. Eu sunt mai copil decât ele, sunt mai mature decât mine. (…) Nu puteam să fac copii. Medicii au spus că nu o să am copii niciodată, mama a semnat pentru medicamente. După ce m-am căsătorit, la doi ani nu puteam să am copii. Într-o noapte l-am văzut pe Iisus Hristos că mi-a adus doi bebeluşi, mi-a spus să aleg. M-am dus peste câteva zile să iau test de la farmacie, n-a ieşit Am mai aşteptat două luni. Am mai visat-o odată pe Maica Domnului care mi-a spus să am răbdare. Peste două luni am rămas gravidă cu fiica cea mare.”, a spus Nineka în carul unei emisiuni TV.

Nineka a îmbrățișat cariera de cântăreață încă din tinerețe

Nineka a îmbrățișat cariera de cântăreață încă din tinerețe si s-a bucurat de sprijinul mamei sale, care i-a ghidat pașii în viață. Artista s-a născut în Ucraina și este extrem de mândră de familia sa. Fiica celebrului bioenergoterapeut Zinaida a recunoscut că a fost nevoită să își întrerupă cariera pentru a-și crește cele două fiice superbe. Iar acum pentru că fetele au crescut mari a decis că este momentul sa-si reia profesia. (VEZI ȘI: CÂNTĂREAŢA A AVUT LEUCEMIE, APOI UN ACCIDENT ÎNFRICOŞĂTOR I-A DAT VIAŢA PESTE CAP. SEXY-MOLDOVEANCA FACE MĂRTURII TULBURĂTOARE: ”MĂ PRIVEAU CA PE O STAFIE… ERAM TRECUTĂ LA MORŢI!”)

Primul hit al artistei a fost difuzat în 2009 la radio aducându-i ulterior spectacole pe scena Sălii Palatului din București și în țară. Nineka nu e pasionată doar de muzică, ci și de design-ul vestimentar. Iar pe lângă astea, ea a făcut și cursuri de actorie la Teatrul Cehova din Chișinău. Mai mult, și cu televiziunea a cochetat o perioadă, Nineka prezentând în trecut o emisiune matinală la un post tv.