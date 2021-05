Polițiștii care au oprit mașina și-au făcut cruce atunci când au descoperit cine se afla la volan, dar mai ales în ce stare se afla! Feven Kiflegiorgis, prezentatoare cunoscută de știei, era beată, dar și complet dezbrăcată.

Prezentatoarea știrilor pentru Fox 5 Las Vegas, cunoscută drept Feven Kay, a fost arestată la sfârșitul lunii martie, atunci când a avut loc incidentul. Era inconștientă la volan, mirosea a alcool și, mai mult, nu avea deloc haine pe ea. (CITEȘTE ȘI: BIANCA POP, RUPTĂ DE BEATĂ ÎN TAXI: „MAMĂ, CE ÎNJOSEALĂ MI-AM LUAT!” + ”SPARG RESTAURANTUL!” VIDEO)

O celebră prezentatoare TV a fost găsită de polițiști beată și goală pușcă la volan!

Ce avea să le spună prezentatoarea? Conform Las Vegas Review Journal, Feven Kay a spus ca nu își amintește nimic din tot ce s-a întâmplat, cum a ajuns în situația jenantă, dar a și refuzat să facă teste de sânge. Ulterior, ea a apărut la Fox 5 și a dat unele explicații. ”Câțiva dintre voi au observat că am dispărut din spațiul public câteva săptămâni. Mergând înainte, vreau să știți că am învățat ceva din această experiență și voi continua să învăț”, a spus ea. (NU RATA: PROFA CARE A FACUT CIRC DUPA CE A FOST PRINSA BEATA LA VOLAN ARE UN CV IMPRESIONANT! A FOST PREZENTATOARE LA TVR SI E DIRECTOAREA UNEI ASOCIATII PENTRU COPII)

Avea să fie acuzată de condus inconștient, fără să respecte siguranța persoanelor sau a proprietăților din jurul său, și a fost amendată cu o mie de dolari.

Sursa foto: Instagram