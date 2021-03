O concurentă de la Chefi la cuțite a vrut să se sinucidă după ce a fost violată. Povestea impresionantă de viață a Andreei Climatiano. VIDEO

Andreea Climatiano, una dintre cele mai tânăre concurente de la „Chefi la cuțite”, show-ul de la Antena 1 al cărei sezon 9 a început sâmbătă, are o poveste de viața care bate orice imaginație.

Tânăra le-a pregătit lui Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu un preparat tradițional, pe care l-a învățat de la bunica sa și cu care a obținut două cuțite, trecând astfel în etapa următoare.

Concurenta a povestit că, deși are doar 20 de ani, viața ei nu a fost tocmai una roz, iar acest lucru i se datoarează abuzurilor pe care le-a suferit, din cauza mamei sale.

Totul s-a schimbat după moarte bunicii

Bunica, cel mai drag om al ei, a murit în urmă cu câțiva ani, iar de atunci viața sa s-a schimbat radical, din păcate, în rău.

Comportamentul mamei și abuzurile la care a fost supusă au făcut-o ca la doar 17 ani să pornească singură la drum, departe de casa părintească.

„După ce bunica a murit s-a schimbat totul, a fost foarte greu, am rămas doar cu mama și nu mă înțelegeam deloc cu ea. Nu mai aveam pe niemni care să mă creadă și să mă protejeze.

Am avut foarte multe momente în viață în care nici nu îmi puteam să îmi imaginez că voi ajunge la 20 de ani, aveam persoane în jur care formau un mediu toxic și mi-a fost ușor să îmi fac o lume în care eu nu aveam vreun sens.

Am crescut repede, după ce a murit bunica mea am rămas cu mama. Când se enerva devenea abuzivă fizic și psihic.

Am plecat de acasă la 17 ani, a fost destul de greu, dar am reușit să o fac și a fost cea mai bună decizie. Am fost abuzată sexual în clasa a 8-a.

O perioadă lungă am încercat să nu îmi aduc aminte de asta. Am fost la psiholog, am fost la Poliție, am dat declarații.

Într-o zi am auzit-o pe mama spunându-i polițistului că doar caut atenție”, a mărturisit Andreea Climatiano în cadrul emisiunii ”Chefi la cuțite”.

Dragostea a salvat-o

Din fericire, viața Andreei a început să se schimbe atunci când s-a îndrăgostit de un băbat mult mai în vârstă decât ea.

„Iubitul meu are 67 de ani, dar sincer nu contează vârsta, îmi place să spun că dintotdeauna am avut un suflet bătrân. Am început să vorbim online, am ieșit la o cafea și cam asta a fost.

A fost foarte interesant, e practic cel mai bun prieten pe care aș fi putut să-l am vreodată”, i-a dezvăluit tânăra Ginei Pistol, la Antena 1.

