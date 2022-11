O concurentă din „Casa iubirii” a trecut prin momente de groază! Colegii au dat-o dispărută: „E vânătă! Are fața umflată!”

O concurentă din ”Casa Iubirii”, a dispărut din emisiune. Colegii tinerei au intrat în panică, însă nu s-au gândit nicio secundă ce se petrece cu fata. Diana a trecut prin clipe de groază din cauza fostului iubit. A povestit totul cu ochii în lacrimi.

Diana, o tânără care a intrat în emisiunea de la Kanal D pentru a-și găsi sufletul pereche, a fost protagonista unui moment îngrozitor. De când a intrat în show, bruneta a încercat să se apropie de câțiva băieți, însă nu s-a concretizat nimic. Din acest motiv, a crezut că este o idee bună să îl caute pe fostul său iubit.

În ediția de astăzi, concurentele au anunțat faptul că nu mai știu nimic de Diana, de seara trecută. Fata le spusese faptul că merge la mall să își cumpere haine, însă nu s-a mai întors. Panica s-a instalat rapid, însă lucrurile au revenit la fel de repede la normal, după ce concurenții au aflat că tânăra se pregătește să intre în emisiune.

Cu toate acestea, în momentul în care a inrat în platou, Diana a reușit să îi sperie pe toți cei prezenți. Și-a făcut apariția plângând și le-a povestit celorlalte fete ce i s-a întâmplat.

Diana, bătută cu bestialitate de fostul iubit

Se pare că, Diana s-a întâlnit cu fostul iubit. Băiatul o șantaja că va spune totul, pentru a fi descalificată din competiție. Mai mult, bruneta a fost bătută de fostul său partener. Concurenta era vânătă pe față, dar și pe corp. Abia și-a găsit cuvintele să explice prin ce a trecut.

„Am venit să vorbesc cu voi! Nici nu știam cum să întru! Nu știu cum să încep și ce să vă povestesc! În urmă cu două săptămâni, l-am sunat pe fostul meu, l-am căutat eu singură, m-am văzut cu el și după aia s-a primit că am mai ținut legătură! Nu știu! Și toată săptămâna aia cât eu am fost în emisiune, atunci când am vrut să plec, pentru că eram într-un fel șantajată cu faptul că o să apară în emisiune toate informațiile că eu am discutat cu el! Da, eu am vorbit! Da, ne-am văzut! Și frică asta de a apărea public tot ce se întâmplă… am vrut să evit total chestia asta! Și m-am dus ieri la Mall, am vrut să-mi cumpăr niște haine și după aia am vrut să mă duc la apartament să-mi iau iar niște haine că eu le-am dus acolo și s-a întâmplat ce s-a întâmplat! Mă vedeți! Eu m-am dus la el să-mi iau niște lucruri! Motivul a fost că eu sunt încă în emisiune! Mi-era rușine că eu am căutat omul asta până acum!”, a spus Diana.

