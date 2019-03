O contabilă din Iaşi a făcut videochat ca să plătească 100.000 de lei, furaţi din firma unde lucra

O tanara de 35 de ani s-a angajat la trei studiouri de videochat din Iasi, dupa ce a lucrat la un dealer auto din Iasi in calitate de contabila si a delapidat firma cu peste 100.000 de euro. A scapat de puscarie sustinand in fata judecatorilor ca va inapoia toti banii furati. La audieri a sustinut ca banii luati din casieria firmei i-a impartit cu sora sa, care era directorul unei agentii bancare din Iasi.

S-a apucat de videochat pentru a reusi sa stranga bani mai multi, dar tot nu a achitat prejudiciul, așa că riscă să ajungă după gratii pentru ca nu si-a indeplinit obligatiile stabilite in hotararea de condamnare, scrie bzi.ro.

Ana Maria Tonea, in prezent Pricop, a recunoscut totul si a sustinut ca banii i-a folosit pentru a-si cumpara haine, pentru a moderniza apartamentul iubitului ei si pentru a-si ajuta sora. Acesta din urma era directorul unei agentii bancare din Iasi, iar Ana Maria Pricop a sustinut ca a ajutat-o cu bani pentru ca se afla in dificultate. „Banii sustrasi au fost folositi pentru sora mea insarcinata. Banii i-am luat neavand alti complici in cadrul firmei, imi cer iertare pentru gestul necugetat, voi acorda o saptamana pentru a inapoia suma„, declara in cursul urmaririi penale Ana Maria Pricop.

Aceasta declaratie a fost una neverosimila, pentru ca nici pana in prezent nu a achitat prejudiciul. In anul 2012, instanta a condamnat-o definitiv la o pedeapsa de patru ani de inchisoare cu suspendare sub supraveghere, obligand-o in acelasi timp sa achite prejudiciul.