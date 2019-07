O cunoscută prezentatoare TV din România dă de pământ cu șefii ei! “Nu ai voie să vorbești că-ți pierzi locul de muncă”

Una dintre cele mai apreciate vedete TV din România a lansat un atac dur la adresa șefilor ei. Într-un editorial pe femeide10.ro, Marina Almășan a scris pe larg despre situația de la vârful TVR.(CITEȘTE ȘI: MEGA-SCANDALUL DIN TVR IA AMPLOARE! UNUL DINTRE PREZENTATORII DE TOP SE REVOLTĂ: ”SUNTEM ÎNTR-UN MOMENT CRITIC, DAR NIMĂNUI NU-I PASĂ”)

Într-un text dur, Mariana Almășan a vorbit deschis despre cei care de-a lungul timpului s-au aflat la conducerea TVR.

Iată câteva fragmente din articolul publicat de renumita prezentatoare:

”Desigur, oala e comună, dar nu-i bag chiar pe toți în ea. S-au băgat destui dintre ei și singuri, rămânând în afară doar “accidentele” : cei câțiva de bună credință, majoritatea proveniți din “interior” și cărora chiar le-a păsat de aceasta instituție-emblemă, străduindu-se, pe durata mandatului lor, dacă nu s-o “ridice”, măcar să n-o prăbușească…Restul, toți – o apă și-un pământ, la fel cum a ajuns, de altfel, și “moșia” pe care vremelnic au administrat-o. …Mi-au trecut prin viață destui. Noi, ăstia, pălmașii, rămâneam să trudim pe ogoarele noastre chinuite, încercând să obtinem, din aproape “nimic”, recolte care să conteze, iar ei… se perindau prin fruntea noastră, lăsând cel mai adesea urme de sânge și lacrimi. (…) De multe ori, cand situația devine irespirabilă și gafele monumentale cu ștampila PDG încep să se țină lanț, vremelnicii președinți sunt chemați să răspundă în fața celor ce i-au investit, de fapt. Și, ce credeți? Minune mare! În văzul lumii îi tratează pe aceștia cu o atitudine suficientă și sfidătoare, amendând orice tragere de urechi cu absurde acuzații de “imixtiune a Politicului în guvernarea instituției”. Prin aceasta, uitând că, de fapt, același Politic, printr-o neinspirată decizie conjuncturală, este cel care i-a cocoțat și pe ei în locul în care se află.

”Cum arată instituția, de la un președinte la altul? Mai prăbușită ca niciodată. Cu ratinguri alarmant de mici, chiar și la producțiile care se căznesc să țină ștacheta sus ; cu armate întregi de noi angajați, de cele mai multe ori incompetenti, strecurați in organigramă în pofida unanim blamatei supradimensionări ; cu evenimente de tradiție îngropate cu bună știință sau dintr-o incompetență crasă ; cu omorârea oricăror relații de colaborare cu alte televiziuni ale lumii ; cu un marketing de toată jena, care nu reușește să “vândă” nimic din ceea ce se mai întâmplă bun în tranșeele profesioniștilor neuciși încă ; cu o tehnică învechită, care deschide cale liberă închirierilor din afară, pe sume importante; cu “vedete” care abia mai răsuflă, pentru că nimănui nu-i pasă de ele, decât dacă cineva important are vreun interes punctual față de unele din ele ; cu holuri pustii și reci, bântuite de umbrele marilor oameni ai României de odinioară; cu spații mâncate de paragină, cu găleți puse pe holuri, ca să adune ploaia ce răzbate prin acoperișuri; cu o resemnare incurabilă a unor angajați, altminteri minunați, dar cărora li se pune pumnul în gură, prin legi și regulamente bolnave ce încearcă să țină sub preș gunoiul din interior. Cum să limitezi accesul la adevăr al cetățeanului, al societătii, intr-o instituție care trăiește din banii acestora?!? Ce instituție PUBLICĂ de pe această planetă, îsi poate permite să spună “Nu ai voie să vorbești în afară despre ceea ce se întâmplă înăuntru, că-ți pierzi locul de muncă?”, a scris Marina Almășan.