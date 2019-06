Mega-scandalul din TVR ia amploare! Unul dintre prezentatorii de top se revoltă: ”Suntem într-un moment critic, dar nimănui nu-i pasă”

Un mega-scandal a izbucnit în TVR după ce șefa postului public de televiziune, Doina Gradea, a apărut în poze la Jocurile europene care se desfășoară la Minsk ,alături de delegația oficială, în timp ce departamentul de sport nu și-a permis să trimită niciun reporter la eveniment, comentatorii sportivi acoperind competiția din studiourile de la București. Mai multe nume grele din cadrul televizunii naționale au reacționat pe Facebook. (CITEȘTE ȘI: O ROMÂNCĂ ȘI BEBELUȘUL EI, “ARESTAȚI” ÎNTR-UN LAGĂR ÎN GERMANIA!)

În urmă cu puțin timp, Claudiu Lucaci, unul dintre prezentatorii de top din TVR, a postat un mesaj dur pe contul lui de pe o rețea de socializare.

”Au trecut două luni de când emisiunea “Ultima ediție” a fost eliminată din grilă pe ascuns și fără vreo justificare. De cel puțin 7 ani era o prezența permanență în programele SRTV. A fost constant, în topurile de audiențe, cea mai urmărită producție de tip informativ a TVR. Realizată de o mână de oameni, în condiții vitrege. Odată ce a dispărut n a mai venit nimic bun în loc. În afară unor producții externe similare, finanțate de TVR pentru un rezultat care tinde spre zero rating. Figuri cu notorietate, asociate brand ului TVR au dispărut sau au fost trimise să prezinte emisiuni în segmente orare ingrate. Avem, în schimb, “oameni noi”, resapati sau la început de carieră. Cu ei vrem să ne luptăm în competiția unde televiziunile comerciale investesc de decenii în resursa umană internă. Paradoxal, TVR a ajuns să și pensioneze vedetele (jurnaliștii care au creat imaginea prin care suntem recognoscibili) pe care le a crescut cu chiu cu văi, mai ales prin meritele lor personale și mai deloc prin susținerea organizației. Suntem într un moment critic, dar nimănui nu i păsa. Nu doar audiențele sunt importante, ci și cultură organizaționala, planul de carieră, perspectivă meritocratica sau competență profesională. Fără acestea, TVR a ajuns un alt “minister”. O instituție guvernamentală care cheltuie bani și produce lucruri. Speranța, pasiunea și dorință au sucombat de la prea multă neputință în administrarea acestei dificile misiuni de informare, educare, culturalizare a publicului. Oricâte grile de programe s ar face, fără oamenii din TVR și în lipsă unei capacități manageriale dovedite nu vom ajunge nicăieri. Ne vom lăuda cu audiențe conjuncturale și ne vom ascunde când ne confruntăm cu percepția publicului asupra TVR. Cu oameni blazați sau haitutiti pentru independența lor nu poți reface terenul pierdut. Este doar o iluzie în care mai cred doar șefii. Despre astfel de situații nu se prea vorbește în public. Abia de curând, în Parlament, s au cerut explicații conducătorului TVR. Am remarcat că mai sunt și alți colegi preocupați de acoperirea unor cheltuieli pentru transmisiile sportive achizitonate de TVR sau pierderea rușinoasă a drepturilor de transmisie pentru Festivalul George Enescu. E foarte bine că depășim teamă, sancționarea și riscul concedierii. Știm cu toții că suntem obligați să tăcem printr un regulament intern care intră în contradicție cu dreptul la liberă exprimare prevăzut în Constituție. Să nu uităm, totuși, că noi suntem jurnaliștii televiziunii publice și că avem datoria să servim interesul public. Nu trebuie să cedăm abuzurilor sau hărțuirii la locul de muncă”, a fost mesajul postat de Claudiu Lucaci.

Jurnalistul Adelin Petrișor a intervenit și el și el în mega-scandalul de la TVR, reluând mesajul colegului său Narcis Şelaru, unul dintre cei mai vechi oameni din departamentul sport.

"Da, reporterii comentează de acasă. Ce dreaq să caute ei pe teren, mai ales când terenul e peste hotare? Acolo merg șefii aia mari după cum vedem în pozele de la minister. Lipsește martie din post? Nu prea. A fost și la Eurovision. P.S. Cu mine-n Afganistan, Kosovo sau pe la diverse exerciții militare nu a venit. Așa sunt eu mai norocos", a scris jurnalistul pe Facebook.

Marina Almășan dă carțile pe față

O altă reacție dură a venit din partea Marinei Almășan. Postarea lui Adelin Petrișor a starnit o reactie mult mai vehementa din partea vedetei, care este considerată una dintre cei mai vechi și indragite realizatoare de emisiune din TVR. Articolul la care se face referire a fost publicat pe site-ul "Femeide10.ro" și este neașteptat de dur pentru un angajat din televiziunea publică, fiind cunoscute restricțiile draconice impuse în TVR.

Iată câteva fragmente din articolul publicat de Marina Almasan:

”Reacția ta de astăzi, Adelin, m-a făcut să mă rușinez nespus. De mine și de colegii mei. De numele mari ale TVR, care îndură și tac, și de care lumea nu a mai auzit, în ultima vreme. Și nu pentru că ei ar fi murit. Ci pentru că moarte sunt numai liniile pe care au fost surghiuniți. Și, în plus, pentru că, hai s-o recunoaștem, cine se mai uită la TVR? O întreb , deseori, pe mama ( fost cadru didactic), care nu mi-a ratat, timp de 30 de ani, nicio emisiune, cum i s-a părut ultima ediție a emisiunii mele. “Vai..am uitat că vi s-a schimbat ora!”.. Lumea de pe stradă mă identifică încă cu “Ceaiul de la ora 5”, întrebându-mă de ce nu mai apar la TV. Într-un fel mă bucur : înseamnă că ratingurile îngrijorătoare nu se datorează calității programelor noastre, și neștiinței românilor că am exista și noi, pe undeva. Sigur că mă bucur ca al meu “Ceai de la ora 5” a intrat în constiința românilor, dar, Adelin – și o spun fără falsă modestie – am făcut de atunci proiecte de zeci de ori mai valoroase. Au trecut ( sau au fost “ajutate” să treacă) neobservate…

Sunt multe de povestit – îți spun, trăgând cu ochiul la “printul” suspect ajuns pe biroul meu și care îmi îndeasă adânc călușul în gură. Le văd și ca profesionist, și ca om, dar mai ales ca economist, absolvent cu nota 10 pe linie al unei facultăți care m-a învătat, în primul rând, ceeq ce înseamnă eficiență economică. Le văd și…le “tac”, în lașitatea mea, alăturându-mă unei întregi armate de alți lași, care își așteaptă cuminți locul în grila următoare. Eu, probabil, nu-l voi mai primi, mă aștept de luni bune la asta și aproape că m-am resemnat. Oricum, am obosit să fac balet între moralitate și supunere, între profesionalism și compromisuri, între revoltă si tacere, între umilință și fericirea de a face meseria pe care o iubesc pâna la cer și înapoi.

Nu am nicio scuză în fața ta și a unor oameni ca tine. Dimpotrivă, ceea ce-i datorez eu instituției este infinit mai mare față de “obligația morală” pe care ai avea-o tu față de ea. Și totuși, lașa sunt eu, curajosul tu.

Durerea generalizată din interiorul zidurilor ce stau să cadă o resimțim aproape fizic toți noi, cei ce am cunoscut-o pe bătrâna doamna din Pangratii în vremurile sale de glorie. Când orice respirație a sa conta. Când holurile sale erau înțesate nu de poze pe pereți, ci de marile valori ale țării, venite la întâlnirile televizate cu românii. Și nu, nu e vorba nici de vârstă, nici de nostalgii desuete. Am colindat televiziuni naționale din nenumărate țări ale lumii și am ieșit cu inima frântă, pe porțile lor. N-am fost în Afganistan, ca tine, Adelin, dar te asigur că războaiele de aici, la care am asistat sau am fost părtașă, au fost mult mai sângeroase. Cu pagube comparabile. Iartă-ne, te rog, pe noi ăștia , mulți și lași, care în schimbul unui os de ros, ne ascundem în fața unei reprobabile cumințenii și supuneri”.