Brigitte aruncă vorbe grele către asistenta TV căreia i-a "furat" logodnicul. Într-o postare pe contul ei de socializare, Brigitte sugerează că Raluca Podea se prostitua pentru câteva sute de euro cu fostul ei soț. La rândul său, fosta asistenta TV tună și fulgeră și îi răspunde cu aceeași monedă. CANCAN.RO, emisiune difuzată de România TV, a prezentat pe larg subiectul.

Fosta soție a lui Ilie Năstase a devenit oficial doamna Pastramă. Câteva luni i-au fost suficiente lui Brigitte să ia decizia de a merge în fața ofițerului stării civile alături de Florin Pastramă. Deși brunetul spune că viciul lui cel mai mare sunt femeile și că fidelitatea e ca un test pe care-l cam pică, Brigitte s-ar putea să cadă din lac în puț. Și în fostele căsnicii s-a confruntat cu aceeași problemă, ajungând să le pună la punct pe iubitele soțului.

La fel procedează acum și cu cea căreia i-a "suflat" logodnicul. Brigitte a postat pe contul ei de socializare un mesaj dur dedicat Ralucăi Podea, prin care lasă să se înțeleagă că ar fi primit bani de la Ilie Năstase.

“Întrebare de baraj: cu ce te ocupi ms Raluca Podea? Din ce te întreții??? De îți permiți să vorbești la adresa mea?

PS: pe vremea când fostul meu soț îți dădea una scurtă pe câteva sute de euro și te-am sunat, iubita cui cine era???? Ești o c&*vă, ești o c&8vă!!!“, a scris Brigitte pe internet.



Raluca Podea îi răspunde lui Brigitte

“Sunt niște acuzații foarte grave, eu o s-o acționez pe această doamnă Pastramă în judecată, nu cred că are dovezi să poată discuta despre mine această doamnă. Cu ce mă ocup? Știe toată lumea cu ce mă ocup, părinții mei au o firmă de transport, eu lucrez în televiziune. Eu nu am întrebat-o pe dumneaei cu ce se ocupă că, de bine de rău, știm cu toții că se duce moca. Decât să te duci moca, mai bine stai și dormi în pat. Ai avut de-a face în trecut cu dl Ilie Năstase? Nu, d-asta spun că sunt niște acuzații foarte grave, o s-o dau în judecată. Se vede pe chipul dânsei că e o femeie frustrată, o bătrână și prefer să nu intru în conflict cu dumneaei.

Doamna Pastramă cu ce se ocupa înainte să-l cunoască pe dl Ilie, că în căsnicia cu dumnealui a încercat să strângă averi ca acum să le vândă. Era o prăpădită. Adică despre ce vorbim? Mi se pare penibil ca tu, o femeie de moravuri ușoare, să vii să-ți dai cu părerea referitor la mine. Să nu mai aducem aminte că așa a făcut și cu alte doamne din showbiz cărora le-a furat bărbații înaintea mea. Nu te mai da ziua doamnă, noaptea damă, că nu e cazul“, a declarat Raluca Podea pentru CANCAN.RO, emisiune difuzată de România TV. (Citește și: Raluca Podea a rămas fără dinți în gură, după ce a plătit mii de euro pe dantură! Imaginile sunt greu de privit)