O româncă și bebelușul ei, “arestați” într-un lagăr în Germania!

O româncă de 22 de ani, mama unui bebeluș de opt luni, trăiește poate cel mai întunecat coșmar din viața ei. Din păcate, totul este adevărat! (Poți câștiga 10.000$ în fiecare lună!) Georgiana Cristina Mazilu a plecat în Germania după soțul ei, care muncea acolo de șapte ani, iar, în urma unui incident provocat de o îngrijitoare nemțoaică, aceasta riscă să rămână fără fiul ei! Femeia, care este izolată de șase luni într-un centru special, susține că este victima unui abuz și solicită ajutorul autorităților din România! CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, cere la rândul său, Ministerului de Externe să se implice într-un caz cutremurător. (VEZI ȘI: Proteste în Craiova, pentru fetița din Baia de Aramă)

Aflată într-o situație disperată, Cristina Georgiana Mazilu a contactat CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, printr-o scrisoare trimisă din comuna Barßel (Cloppenburg, Germania), acolo unde se află efectiv ”arestată” de șase luni, împreună cu bebelușul ei în vârstă de opt luni. Numește ”lagăr plin de râie” centrul în care este obligată să locuiască, asta în urma unui incident care, culmea, nici măcar nu a fost provocat de ea, după cum susține în interviul pe care ni l-a acordat. (Cel mai bine platit job din București)

“Nu s-a ținut nici măcar o secundă și a dat cu capul”

”Pe data de 8 ianuarie a venit la vizita săptămânală așa-zisa bonă. La ei se spune hebamă (termen folosit și pentru moașă, n.r.) Această femeie este angajată la Landkreis, un institut asemănător cu primăria, practic a doua primărie, acolo unde se găsește și Oficiul pentru Protecția Copilului. Nu am solicitat noi această femeie pentru că nu aveam nevoie de ajutor, vorbisem cu mama mea să vină aici (Germania) după ce nasc, să mă ajute, dar au trimis-o cei de la Landkreis, motivând că așa este practica cu străinii. Familiile de străini. Nu am refuzat, pentru că nu știam că am acest drept. Și plus că nu mă deranja să vină cineva în vizită la copil sau la mine, ținând cont că eu nu vorbeam germană.

Eu am născut prematur, la 34 de săptămâni. În 8 ianuarie, copilul avea trei luni, dacă s-ar fi născut la termen ar fi avut mai puțin de o lună. Această femeie a pus copilul jos, pe parchet, spunând că vrea să vadă dacă bebelușul stă în mâini. Eu i-am spus că se lovește și nu este posibil nici pentru un copil născut la termen să stea la trei luni în mâini, însă ea a spus că și dacă se lovește, se învață să nu mai cadă.

Exact așa a fost cu copilul. Nu s-a ținut nici măcar o secundă și a dat cu capul pe partea dreaptă jos. Pe 17 ianuarie aveam programare la vaccin, însă pe 14 el răcise foarte tare și nu am fost de acord cu acel vaccin, însă această femeie a luat copilul și l-a dus la medic. Acolo avea temperatură 38,9, însă la ei s-a spus că aceasta nu este febră și motiv pentru care să nu se facă vaccin. Eu precizez că pe 12 plecasem în țară (să îmi fac buletinul care urma să expire) lăsând copilul în grija mamei și soțului. Vaccinul a fost făcut joi, pe 17 ianuarie. Vineri dimineață m-a sunat mama mea, plângând, că bebe a plecat cu soțul și femeia aceasta la spital pentru că noaptea de joi spre vineri, 17 spre 18, copilul nu își mișca ochiul stâng, mâna și piciorul, toată partea stângă, iar pe partea dreaptă: ochi-mână-picior, la fiecare trei minute avea un șoc, tresărea cu partea dreaptă în timp ce stânga era paralizată”, a relatat tânăra mamă.

Neînțelegere și rea-voință?

Părea însă că aceste simptome grave și îngrijorătoare ale copilului au trecut în plan secund, atunci când medicii de la spital s-au sesizat în privința loviturii la cap a bebelușului. Românca le-a explicat medicilor incidentul cu bona care l-a scăpat, însă, din relatarea Cristinei, se pare că îngrijitoarea a fost ”protejată”, iar mama a devenit suspectul numărul 1! Martor la incident a fost mama româncei, însă nici măcar asta nu a mai contat. (CITEȘTE ȘI: OMUL CARE L-A PUS ÎN GENUNCHI PE GIGI LOCUIEŞTE ÎNTR-UN ANL DIN DRUMUL TABEREI ŞI… )

Cristina a fost practic ”arestată” într-un centru special din Barßel (Germania) care se află în custodia celor de la Protecția Copilului, împreună cu fiul ei, iar de șase luni spune că a ajuns să trăiască într-un lagăr efectiv, din care nu poate ieși decât maximum trei ore pe-afară, iar copilul ei este ținut mai mult flămând! Totul dintr-o neînțelegere, dar și, aparent, foarte multă rea-voință a autorităților de-acolo.

Cristina încearcă să-i lămurească în privința unei alte variante care există, dar nu se ia în calcul. Și-anume faptul că bebelușul ar fi întâmpinat o problemă medicală la nivelul capului încă din a treia lună de sarcină, având acte care ar dovedi acest lucru. Ceea ce înseamnă că ”lovitura” descoperită acum ar putea fi o consecință a acestui fapt și, într-adevăr, incidentul cu bona să nu fi contribuit la asta. Oricum ar fi, românca a fost catalogată vinovată și fără drept de apel! (CITEȘTE AICI: Scârțâie căsnicia Gabrielei Cristea?! SURSE: Tavi Clonda s-a confesat unor prieteni: ”M-am săturat să…”)

“Mi-au zis să mănânc pâine goală”

”Nu am încredere în nimeni. Lunar se fac rapoarte despre mine în raport cu copilul. Sunt numai lucruri bune. Igiena nota 10. Îmi iubesc copilul, am grijă de el, îl supraveghez. Consider că sunt ținută aici pe nedrept. Cu atât mai mult când actele spun clar că nu a fost provocat sângele (n.r. la nivelul capului). Și consider că vor mușamalizarea pentru a o scoate pe colega lor.

Plâng, mă consum, este normal… dar sunt amenințată sau avertizată pentru că s-a scris în raport că plâng și am căzut pe scări, că a fost solicitată ambulanța, iar asta mă face o mamă nu tocmai OK. Dar este normal să plângi, să te consumi. Iau în calcul și să se arunce să-mi ia copilul. Ieri, o fată a plecat și a lăsat copilul aici Și ce credeți ? La ora 12 a plecat și la ora 17.00 au venit doi părinți și l-au luat acasă. Aici merge foarte rapid sistemul adopțiilor.