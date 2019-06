CANCAN.RO a elucidat misterul care a “frământat” Facebook-ul în ultima vreme. (Cel mai bine platit job din București) Reporterii site-ului nr.1 din România au aflat câți bani ascunde, de fapt, în geantă sexoasa Bianca Pop, celebră pentru replica: ”Eu nu ies din casă fără 1.000 €!” (CITEȘTE ȘI: GIGI BECALI POARTĂ ”BUCURIA PITICULUI” DE LA VERSACE! PREȚ DE CATALOG: 1200 € PERECHEA…)

Zilele trecute, CANCAN.RO a întâlnit-o pe Bianca Pop, sexoasa ispită de la "Insula Iubirii", la una dintre cele mai luxoase piscine din Capitală, acolo unde blonda a ales să se relaxeze.

Reporterii site-ului nr.1 din România au încercat să verifice dacă sexoasa ispită, care a produs o adevărată isterie în mediul virtual,"ascunde" într-adevăr în poșetă fabuloasa sumă cu care s-a lăudat că ar ieși din casă de fiecare dată. Așa că au rugat-o pe brunetă să își golească geanta de firmă în fața camerei de filmat.

Ce conținea poșeta ispitei

În momentul în care sexy-ispita a început să arate ce conține poșeta de firmă, toată lumea a rămas cu gura căscată. Pe lângă acte și câteva produse cosmetice, bruneta a scos din poșetă o mulțime de pachete de gumă de mestecat, dar și un tub de pastă de dinți și o periuță. Momentul de-a dreptul savuros a fost atunci când Bianca Pop a scos un teanc de bani, însumând 2.500 lei, dar și câteva carduri.

Mai mult decât atât, sexy-ispita a făcut o declarație de-a dreptul uluitoare. Bianca Pop ne-a dezvăluit, mai în glumă, mai în serios, că se întâmplă să iasă din casă și cu doar 10 lei în buzunar. (NU RATA, AICI: BUNĂCIUNEA DE LA ”INSULA IUBIRII” A RUPT-O CU AMANTUL INTERLOP: ”M-A BRUSCAT! A FOST GELOS PENTRU CĂ MĂ SUNA FOSTUL…”)

”Eu sunt genul de femeie care iese din casă și cu 10 lei. Se întâmplă atunci când merg până la magazinul de lângă bloc și îmi cumpăr o cafea care costă 2 lei”, a mărturisit Bianca Pop, pentru site-ul nr.1 din România.

A rupt-o cu interlopul

”Noi ne-am certat, ne-am împins. N-am fost bătută, m-am lovit singură. M-a bruscat! A fost gelos pentru că mă suna fostul. Totul a fost la mișto. Noi doi nu am fost împreună. Nu am fost niciodată iubita și nici amanta lui Ciprian Pian. Pe această cale vreau să îmi cer iertare familiei lui. Totul a fost o regie pentru televiziune. Eu am iubit, m-am împăcat cu fostul. Este Claudiu, un băiat din Brașov. M-am împăcat cu el, îl iubesc foarte mult”, a mai declarat Bianca Pop, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

