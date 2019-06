Bunăciunea de la ”Insula iubirii” a rupt-o cu amantul interlop: ”M-a bruscat! A fost gelos pentru că mă suna fostul…”

Bianca Pop, una dintre cele mai sexy prezențe feminine din showbiz-ul românesc, a făcut mărturisiri uluitoare cu privire la relația pe care a avut-o cu temutul interlop Ciprian Pian. (Poți câștiga 10.000$ în fiecare lună!) CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, declarațiile de-a dreptul senzaționale ale brunetei. În urmă cu câteva luni, sexoasa ispită de la ”Insula Iubirii” a făcut avort… (CITEȘTE ȘI: AM FOTOGRAFIAT-O TOPLESS LA PISCINĂ PE BUNĂCIUNEA DE LA ”INSULA IUBIRII”!)

Bianca Pop, sexy-bruneta din celebrul show TV difuzat de Antena 1, – vestită și pentru replica: ”Eu nu ies din casă fără 1.000 de euro!” – a dat cărțile pe față și a vorbit în premieră despre relația cu temutul interlop Ciprian Pian. (NU RATA, AICI: EROTICA BIANCA DE LA “INSULA IUBIRII” ȘI-A SCHIMBAT SILICOANELE)

"Noi ne-am certat, ne-am împins. N-am fost bătută, m-am lovit singură. M-a bruscat! A fost gelos pentru că mă suna fostul. Totul a fost la mișto. Noi doi nu am fost împreună. Nu am fost niciodată iubita și nici amanta lui Ciprian Pian. Pe această cale vreau să îmi cer iertare familiei lui. Totul a fost o regie pentru televiziune. Eu am iubit, m-am împăcat cu fostul. Este Claudiu, un băiat din Brașov. M-am împăcat cu el, îl iubesc foarte mult", a declarat Bianca Pop, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

Sexoasa brunetă a făcut avort!

Mai mult decât atât, sexoasa brunetă de la "Insula Iubirii" a vorbit fără menajamente despre unul dintre cele mai grele episoade din viața sa. La începutul acestui an, Bianca Pop a rămas însărcinată, iar la scurt timp a recurs la un gest de-a dreptul uluitor. Bruneta a făcut avort după ce și-a dat seama că iubitul ei nu este pregătit pentru această relație. (NU RATA, AICI: GIGI BECALI & AGHIOTANTUL LUȚU AU "SPART" BANCA)

”Eu în ianuarie am rămas însărcinată cu Claudiu. Și am făcut avort medicamentos. Am făcut asta pentru că noi suntem împreună de trei ani și el nu a fost în stare să își asume această relație și s-a speriat”, ne-a mai dezvăluit frumoasa brunetă de la ”Insula Iubirii”.

Bianca a rupt tăcerea după ce a fost acuzată de prostituție!

”Peste tot au apărut poze cu mine, poze pe care eu le-am făcut pentru o anumită revistă. Nu vreau să dau nume pentru că nu am fost plătită să fac acest lucru. Totul e pentru bani! Trebuie să mănânc și eu. Pozele au ajuns pe diferite site-uri de escorte și a trebuit să trimit actele mele ca să dovedesc că sunt folosite abuziv. Eu nu am făcut așa ceva. Încă sunt tânără și frumoasă și îmi permit să fac bani cu imaginea și numele meu. Nu mă interesează ce spune lumea, fiecare spune ce vrea”, a mărturisit Bianca Pop, în urmă cu câteva săptămâni, pentru site-ul nr.1 din România.

