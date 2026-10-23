O elevă din România, calificată la o competiție internațională de la Yale. A obținut patru medalii de aur la Londra

O elevă din România se pregătește să reprezinte țara la una dintre competițiile internaționale importante pentru tinerii pasionați de cunoaștere, dezbateri și limbi străine. Arina Lăzărică s-a calificat la Turneul Campionilor World Scholar’s Cup, care va avea loc în luna noiembrie, la Universitatea Yale din Statele Unite. Reușita vine după mai multe rezultate deosebite obținute în acest an, printre care patru medalii de aur la finala globală TeenEagle din Londra.

Evenimentul este programat în perioada 12-18 noiembrie 2026 și va reuni echipe din diferite țări, calificate în urma etapelor internaționale. Arina Lăzărică și-a asigurat participarea în luna iulie, la concursul organizat la Praga, unde a câștigat medalii de aur la probe individuale și de echipă, dar și o medalie de argint la dezbateri.

La Yale, eleva va avea ocazia să își testeze cunoștințele și să își demonstreze capacitatea de a susține argumente, de a redacta texte și de a colabora cu ceilalți participanți. Concursul îmbină mai multe domenii de studiu și pune accent pe gândirea critică și comunicare.

Patru medalii de aur la Londra

Un alt moment important din parcursul Arinei a fost finala globală TeenEagle, desfășurată la Londra. Acolo, românca a obținut patru medalii de aur la probe dedicate limbii engleze, ortografiei, redactării și discursului persuasiv. Totodată, a câștigat argintul la categoria Impact Project și a primit distincția Top 2 Winner în clasamentul general.

Rezultatele i-au adus și titlul de Ambasador TeenEagle, după ce în 2025 câștigase aurul la ediția online a competiției. Performanțele sale au continuat și la Frankfurt, unde, în cadrul Hi-Lingua Language Competition, a obținut aur la examenul de engleză, argint la Spelling Bee și bronz la testul de cunoștințe.

Arina s-a remarcat și în afara concursurilor de limba engleză. În aprilie 2026, la competiția internațională Owlypia, destinată copiilor cu vârste între 9 și 11 ani, a câștigat primul loc la științe sociale, cu un punctaj de 97%. În iulie, a obținut din nou medalia de aur la aceeași disciplină.

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