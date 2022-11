O femeie din Vaslui a crezut că a cumpărat 30 kg de varză din piață. Când a ajuns acasă și a pus sacul pe cântar, să cadă din picioare. Câte kilograme luase, de fapt

Jaf la drumul mare într-o comună din România. O femeie din Vaslui a cumpărat 30 de kilograme de varză de la niște negustori, însă, când a ajuns acasă și-a dat seama că a fost păcălită cu aproape 10 kilograme.

Întâmplarea a avut loc în comuna Bunești – Averești, județul Vaslui, acolo unde și-a făcut apariția o mașină cu numere de Vrancea. ”Negustorii” din autoturism ofereau spre vânzare varză și cartofi, iar doritorii nu s-au lăsat mult așteptați.

O femeie din Vaslui a fost păcălită cu un cântar măsluit

O femeie din satul Valea Oprii a plătit pentru un sac care cântărea 30 de kg de varză, însă, a ajuns acasă și a constatat că avea, de fapt, doar 22 de kg. Mai exact, femeia s-a ales cu o pagubă de 16 lei. Când a constatat că a avut de-a face cu niște hoți, femeia a dat sfoară în țară.

„Da, într-adevãr, doamna m-a sunat și mi-a spus ce se întâmplã. Am luat și eu un cântar electronic de acasã și am pornit dupã ei. Când am ajuns la Bunești erau mai mulți oameni care voiau sã cumpere.

Sacul pe care am zis cã îl cumpãr l-am pus și pe cântarul meu și, într-adevãr, era mai puținã marfã decât trebuia. Le-am spus cã dacã nu dau înapoi oamenilor cantitatea cu care i-au pãcãlit, chem Poliția. Au zis cã da, dau înapoi, dar s-au suit apoi în mașinã și au plecat”, spune Constantin Iftene, consilier local, potrivit Vremeanouă.

Înșelăciunea a ajuns, totuși, și la urechile poliției. Oamenii legii au transmis că este foarte important ca cetățenii să acționeze prompt, pentru a se putea interveni la fața locului.

”Este foarte important sã fim sesizati în acel moment, pentru a se putea interveni la fața locului, iar în caz cã ar fi de competența altor instituții, noi sã putem direcționa cazul pentru a se lua mãsurile care se impun”, au spus reprezentantii IPJ Vaslui.

