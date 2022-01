O fostă concurentă de la ”Insula iubirii” este însărcinată pentru prima dată: ”Abia așteptăm să te cunoaștem...”

Bucurie fără margini pentru fosta concurentă de la ”Insula iubirii” din Marea Britanie. Chloe Crowhurst a anunțat că este gravidă pentru prima dată. Vedeta a dezvăluit tot pe Instagram!

Chloe Crowhurst este gravidă pentru prima dată

Chloe Crowhurst a anunțat că este gravidă pentru prima dată. Deși nu a dezvăluit cine este tatăl viitorului copil, fost concurentă de la ”Insula iubirii” a ținut să-și anunțe fanii de pe Instagram despre cel mai frumos moment din viața ei. Aceasta a publicat o fotografie sugestivă, dar și un mesaj emoționant:

„2022… când 2 devin 3. Abia așteptăm să te cunoaștem, micuțule. Au fost câteva luni copleșitoare, dar sunt super entuziasmată de viitor și de crearea de amintiri cu propria mea familie”, a scris vedeta în dreptul fotografiei în care a dezvăluit și prima ecografie a bebelușului.

Chloe a devenit celebră în cadrul emisiunii ”Insula Iubirii” din Marea Britanie, în 2017, iar singurul gând, atunci când s-a decis să participe la show, a fost să se răzbune pe fostul ei iubit, Jon, după ce aceasta a descoperit că o înșelase:

„Miercuri am aflat că el a trimis mesaje altor fete și apoi vineri am fost sunată spunând „Vino pe Insula Iubirii”. Și am spus nu, din cauza tuturor lucrurilor care se întâmplă cu Jon, care și el a fost pe Insula Iubirii. Producătorii au tot insistat să merg, însă am refuzat categoric. Apoi, două zile mai târziu, am început să primesc o mulțime de mesaje de la oameni și m-am gândit ce răzbunare mai bună decât să mă duc la Insula Iubirii”, a declarat vedeta.

Deși s-a bucurat de faimă și succes în urma participării la ”Insula Iubirii”, Chloe a insistat că nu ar recomanda nimănui să participe la emisiune:

„Dacă cineva mă întreabă acum dacă ar trebui să participe la Insula Iubirii, îi spun că nu”, a împărtășit ea în podcast. Nu primești niciun sprijin. După emisiune am fost pe cont propriu, după ce producătorii m-au tot rugat să fac emisiunea, am crezut că ținem legătura după, dar nimic”, a concluzionat Chloe în cadrul unei emisiuni.

Sursa foto: Instagram.ro