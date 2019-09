O fostă concurentă de la Puterea Dragostei așteaptă un copil! ”A arătat testul de sarcină unui prieten”

Jador, și el concurent în această emisiune, este cel care a dezvăluit că una dintre fetele de care a fost îndrăgostit… este însărcinată!

Aflat în platoul Teo Show, cântărețul de manele a dezvăluit că a aflat o veste bombă despre Simina, fosta lui iubită.

”Tot ce a fost cu Simina s-a terminat! Te pup, nu mai, gata. De când am aflat că trebuie să-i vină un bebeluș. E gravidă cu Zănoagă. Așa sunt ei, se despart, se împacă, așa e dragostea! Nu mi-a spus ea, am aflat din altă parte. Alex a arătat testul de sarcină unui prieten, eu am spus bine! Nu pot să spun multe. Nu contează ce a fost!”, a spus Jador.

Alexandru Zănoagă a negat că Simina ar fi însărcinată. Jador a reacționat în direct la Teo Show: ”Minte! Minte! O să vedeți peste 9 luni, când o să iasă un Zănogel de acolo! Nu vreau să spun când am vorbit cu ea ultima oară! Nu mai vreau să vorbesc despre Simina și despre fetele de care m-am îndrăgostit eu”, a mai spus acesta.

Jador va lipsi din emisiune pentru o perioadă, din cauza unor probleme de sănătate.

”Am plecat pentru că am probleme de sănătate, am vrut să le rezolv. Doctorul mi-a spus că trebuie să mă operez de fiere, că ficatul meu este foarte obosit de la atâtea nopți nedormite. Trebuie să mă operez, zilele astea o să-mi fac programare. Nu vreau să dramatizez, vreau doar să mă operez, să mă simt eu bine. E doar o pauză de la Puterea dragostei, nu am ieșit din emisiune. Acolo, în emisiune, e foarte mult stres. E răutate acolo, e și multă dragoste. Mă întorc în casă? Vedem! Vedem!”, a mai spus artistul în cadrul emisiunii Teo Show.