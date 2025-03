O fostă prezentatoare TV a fost internată în spital. Cu ce probleme se confruntă: „Am ajuns pe perfuzii”

O fostă prezentatoare TV se confruntă cu probleme de sănătate. Vedeta a mărturisit că a ajuns la spital, iar medicii au pus-o imediat pe perfuzii. Află, în articol, toate detaliile!

Rocsana Marcu, în vârstă de 43 de ani, a povestit că nu trece printr-o perioadă tocmai în ceea ce privește sănătatea. După ce s-a retras din televiziune, a intrat pe piața imobiliară din Dubai, unde are un succes nebun. Totuși, sacrificiile sunt pe măsura câștigurilor. În spatele fiecărei vânzări, depune o muncă incredibilă, astfel că organismul ei a ajuns foarte slăbit. Vedeta a fost nevoită să ceară ajutorul medicilor pentru a se pune pe picioare.

Citește și: Neymar Jr. i-a dat ȚEAPĂ Rocsanei Marcu, în Dubai. Românca a pierdut 10 milioane de euro

Rocsana Marcu și-a construit o carieră impresionantă pe piața imobiliară din Dubai, orașul fiind cunoscut drept capitala vacanțelor de lux, unde locuințele exclusiviste sunt la mare căutare. Vedeta are mare succes în acest domeniu.

Fosta prezentatoare TV a fost și premiată cu o distincție importantă – „Agentul anului”. Mai mult decât atât, anul trecut, Rocsana Marcu și-a extins orizonturile, iar acum activează și pe piața imobiliară din Spania.

Totuși, pentru a ajunge în acest punct, vedeta a fost nevoită să depună foarte multă muncă. Fosta prezentatoare TV a dezvăluit că jobul ei este foarte solicitant, motiv pentru care a ajuns pe perfuzii. Lipsa de odihnă și stresul și-au spus cuvântul

„Am ajuns la spital după atâta muncă. Nu m-am odihnit deloc și am avut o perioadă foarte aglomerată, cu mult stres, fără somn, așa că am ajuns pe perfuzii. Dorm foarte puțin spre deloc, în ultima perioadă am avut foarte mult de muncă, foarte multe evenimente de vânzări.

Vin câte 6-7 familii de români pe zi cu care am întâlniri, am un program încărcat. Mă trezesc la 5 în fiecare dimineață, fetele sunt cu școala, le duc, le aduc, am business-uri, întâlniri, viață grea, de mamă singură. Nu e ușor!”, a povestit Rocsana Marcu pentru Click.