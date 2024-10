O influenceriță de pe TikTok și-a pierdut viața în timp ce cânta pe stradă. Ce s-a întâmplat în doar câteva secunde

Tragedie pentru o tânără de 24 de ani! Un incident devastator a avut loc recent în Tbilisi, capitala Georgiei, unde o tânără rusoaică de doar 24 de ani și-a pierdut viața într-un mod neașteptat și tragic. Arina Glazunova, originară din Moscova, a căzut într-un pasaj subteran în apropierea unei stații de metrou, în timp ce mergea pe un trotuar împreună cu prietena ei.

Incidentul s-a petrecut pe 27 septembrie, într-o seară obișnuită, când Arina și prietena ei se plimbau și se filmau pe străzile orașului. Pe înregistrarea surprinsă de prietena sa se vede cum Arina, zâmbitoare și plină de viață, cânta versurile melodiei „For The Last Time” a trupei rusești Hunger Boys, pierzându-se în atmosferă. La un moment dat, ea privește spre camera telefonului fără a mai fi atentă la direcția în care pășea. Imediat după aceea, imaginile arată cum se îndreaptă către marginea unei scări din beton, pe care pare să nu o observe, și, într-o clipă, alunecă și cade violent în gol.

Arina Glazunova și-a pierdut viața chiar în capitala Georgiei. Într-o seară care părea una liniștită și plină de voie bună, s-a transformat într-un coșmar. Tânăra de 24 de ani nu a fost atentă o fracțiune de secundă și a picat în gol într-o gaură de metrou.

Prietena ei, surprinsă de ceea ce se întâmplă, strigă panicată, însă nu reușește să o ajute pe Arina. Tânăra a fost transportată de urgență la spital, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, deoarece aceasta suferise răni grave la cap și o fractură fatală a gâtului.

După accident, locuitorii orașului au ridicat un altar temporar lângă intrarea în pasajul unde Arina și-a găsit sfârșitul. Zona a devenit rapid un loc de reculegere, unde localnicii și trecătorii depun flori, lumânări și mesaje de condoleanțe, exprimându-și durerea față de tragedia tânărului suflet pierdut. Fotografii ale locului arată o serie de scări abrupte de beton și un zid pe care, se pare, Arina l-a confundat cu marginea trotuarului.

