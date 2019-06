O legendă a muzicii internaționale a murit. Cauza morții a fost făcută publică

Este doliu în lumea muzicii de peste hotare! Un artist celebru cu o voce superbă și un talent extraordinar a murit la vârsta de 77 de ani. Vestea tristă a adus tristețe în sufletele a milioane de oameni care au crescut cu melodiile regretatului artist.

Cântăreţul Dr. John, unul dintre cei mai apreciaţi pianişti din bogata istorie muzicală a orașului New Orleans, a murit astăzi. Jurnaliștii de peste hotare au spus că decesul a survenit în urma unui infarct, iar medicii nu au putut face nimic ca să-l aducă la viață, relatează variety.com. El se retrăsese din viaţa publică din 2017 când a anulat mai multe concerte.

“Legenda muzicii, Malcolm John Rebennack Jr., cunoscut sub numele Dr. John, a încetat din viață în urma unui atac de cord astăzi, în jurul prânzului. Familia le mulțumește tuturor celor care l-au însoțit în călătoria lui muzicală unică și cere intimitate în aceste momente. Pregătirile de înmormântare vor fi anunțate în timp util”, se arată în comunicatul de presă apărut pe pagina oficială de Facebook a regretatului artist.

Cunoscut sub pseudonimul de scenă “Night Tripper”, artistul a adus atmosfera tradiţiei voodoo din New Orleans pe scena muzicală americană. Dr. John a obținut șase premii Grammy.

Pe numele său real Malcolm John Rebennack Jr., Dr. John şi-a început cariera ca muzician de studio în Los Angeles. La finalul anilor 1960 a devenit cunoscut solo, odată cu inventarea personajului The Night Tripper. În cartea “Up From the Craddle of Jazz”, Jason Berry, Jonathan Foose şi Tad Jones l-au numit “original”. După ce a dedicat patru albume personajului fantastic, Dr. John a devenit un exponent important al genurilor bayou funk şi jazz în New Orleans.