O mai știi pe Eliza? Cum arată acum fiica Adrianei Iliescu și ce note are la cele două facultăți pe care le urmează

Adriana Iliescu este un fost profesor universitar de literatură română și autoare a unor cărți de povești pentru copii. A intrat în atenția publică pentru faptul că a fost până la 29 decembrie 2006 cea mai vârstnică femeie din lume care a dat naștere unui copil, la vârsta de 66 de ani și 320 de zile. Eliza Maria Bogdana a venit pe lume în 2005, iar mama ei i-a fost singurul sprijin în viață. Acum, este o tânără în toată firea, studentă la două facultăți. Cum arată și cum se descurcă fiica Adrianei Iliescu la cursuri?

Eliza are 19 ani și este o tânără în toată regula. A fost adusă pe lume prin fertilizare in vitro de către Adriana Iliescu, un fost profesor universitar de literatură română. Femeia devenise cea mai vârstnică mamă din lume până la sfârșitul lunii decembrie 2006, pentru că a născut la aproape 67 de ani. A trecut timpul, iar Eliza a crescut și a urmat un liceu pe care l-a terminat cu notă foarte mare, a luat Bacalaureatul cu 9.50, iar acum este înscrisă la două facultăți.

A ales Facultatea de Litere și Facultatea de Științe Umane, pentru că are două materii preferate: filosofia și limba română. Adriana Iliescu povestea, la un moment dat, că o mai sprijină pe fiica ei cu sfaturi, însă Eliza este o tânără în toată firea și nu mai are nevoie de ajutorul mamei ei, cel puțin atunci când vine vorba de școală. Are numai note mari, de 9 și 10, semn că este o tânără conștiincioasă.

”Eliza îmi cere sfaturi, dar cred că nu prea mai are nevoie de ele pentru că este mare. Este la facultate acum, nu mai este la liceu. Atunci când are nevoie de mine discutăm pe diverse teme și o ajut cum pot eu mai bine. Are note doar de 9 și 10 la facultate. Îi place foarte mult filosofia, pentru ea este o mare pasiune, limba română nu mai zic, deoarece este o materie care e ca la ea acasă. Este bine cu facultatea, pregătește referate, proiecte și tot așa. Învață!”, mărturisea Adriana Iliescu, pentru Click!

Cum arată Eliza Iliescu acum

Eliza Iliescu și-a luat rolul în serios atunci când nu are de învățat la cursuri. Tânăra de 19 ani o ajută pe mama ei atunci când poate și cu ce poate. Este stâlpul familiei, iar Adriana Iliescu este foarte mândră de ea. CANCAN.RO prezenta, la începutul anului, imagini recente cu studenta, care se întorcea de la facultate și se îndrepta spre casă. Eliza s-a oprit pe o bancă din cartierul Drumul Taberei, a ascultat muzică în căști circa 20 de minute, apoi a plecat spre locuință. A trecut timpul, iar ea s-a schimbat enorm. S-a transformat dintr-o copilă într-o tânără la început de drum în viață. (VEZI AICI IMAGINILE)