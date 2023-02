Adriana Iliescu a devenit cea mai bătrână mamă din lume, intrând în “Cartea Recordurilor”, după ce a născut-o pe Eliza Maria Bogdana – pe 16 ianuarie 2005 – la Maternitatea Giulești din București. Prof. dr. Bogdan Marinescu a fost nașul de botez, însă relațiile dintre părți s-au răcit în ultimele luni. CANCAN.RO are declarații în exclusivitate, precum și cele mai recente fotografii cu Eliza, în prezent studentă la două facultăți.

În urmă cu 18 ani, reprezentanții Maternității Panait Sârbu (fosta Giulești) au făcut anunțul nașterii Elizei Maria Bogdana, iar mama ei, Adriana Iliescu a intrat in Guinness Book ca fiind cea mai bătrâna femeie care a născut, la 67 de ani. Cel care a făcut posibil acest record, care a fost responsabil cu fertilizarea in vitro și a urmărit cu maximă atenție sarcina a fost prof. dr. Bogdan Marinescu, directorul maternității din acel moment.

(VEZI AICI: ÎN CE MIZERIE TRĂIESC ADRIANA ILIESCU ȘI ELIZA! CUM ARATĂ APARTAMENTUL DIN DRUMUL TABEREI AL CELEI MAI BĂTRÂNE MAME DIN ROMÂNIA)

Nu mai ține legătura cu nașul! “Fiecare suntem cu treaba lui”

Ulterior, acesta a devenit nașul Elizei Maria Bogdana și a promis că va avea grijă de fată toată viața, chiar daca mama ei va trece în neființă. Lucrurile, între timp, s-au schimbat radical, iar CANCAN.RO a aflat că părți a intervenit o răceală. Pe scurt, nașul a fost uitat de fina lui, între părți comunicarea fiind egală cu zero. Nici măcar de sărbători nu au vorbit!

“Nici eu nu am alte amănunte, doar ceea ce a apărut prin presă. Nu am mai ținut legătura. Dar știu că ultima dată erau bine. Ultima dată cred că am vorbit cu ea (n.r. Eliza) acum doi ani. Nici cu mama ei nu am mai ținut legătura. Fiecare suntem cu treaba lui. Nici de sărbători nu ne-am văzut. Dacă nu au mai dat niciun semn de viață… La noi nu a fost un contact permanent. Fiecare este cu viața lui. Repet, nu, nu am mai ținut legătura cu ei”, ne-a declarat prof. dr. Bogdan Marinescu.

(NU RATA: ADRIANA ILIESCU ȘI-A PREGĂTIT ÎNMORMÂNTAREA! ȘI-A CUMPĂRAT LOC DE VECI ÎN CEL MAI SCUMP CIMITIR DIN CAPITALĂ)

Relaxare în parc, după cursuri

Între timp, Eliza Maria Bogdana a terminat liceul cu notă mare și a luat bacalaureatul cu 9.50, iar de acum este studentă la două facultăți. A intrat la litere și s-a înscris, cu taxă, la Științe Umane. Fotoreporterii CANCAN.RO au întâlnit-o, zilele trecute, pe tânără în cartierul Drumul Taberei, unde locuiește alături de mama ei. Probabil după cursuri, aceasta s-a oprit într-un parc din apropierea blocului, s-a așezat pe o bancă și a ascultat muzică preț de 20 de minute. Ulterior, s-a dus acasă. Pentru odihna binemeritată.