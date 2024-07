O mai ții minte pe Bianca Pop?! Ce s-a ales de ispita care nu ieșea din casă fără 1000 de euro

Vă mai amintiți de Bianca Pop, fosta ispită de la Insula Iubirii? Bruneta s-a schimbat radical, după ce a devenit mămică de fetiță. Fosta ispită de la Antena 1, care a devenit virală cu o declarație făcută în urmă cu 5 ani („Eu nu ies din casă dacă nu am în poșetă minimum cash 1.000 de euro” – n.r. XNS, mai 2019), și-a deschis sufletul și a vorbit despre viața de părinte. Are o legătură strânsă cu familia și se dedică în totalitate creșterii fiicei sale. Totodată, de când și-a asumat rolul de părinte, a fost nevoită să facă schimbări în plan personal. Iată despre ce este vorba!

Bianca Pop și-a schimbat radical viața, după ce a devenit mămică. Anul trecut, în luna mai, fosta ispită de la Insula Iubirii a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă. Bruneta a născut înainte de termen, iar totul a decurs perfect. Chiar dacă a avut multe emoții, dar și teamă, sarcina a decurs în regulă. Acum, la mai bine de un an de când a devenit mămică, bruneta a vorbit despre viața de familie, dar și despre lucrurile care s-au schimbat.

Vezi și NU O RECUNOȘTI! OPERAȚIILE ESTETICE AU SCHIMBAT-O TOTAL PE BIANCA POP, FOSTA ISPITĂ DE LA INSULA IUBIRII

Bianca Pop a ales să renunțe la multe activități, după ce a devenit mămică. Odată ce și-a asumat rolul de părinte, fosta ispită de la Insula Iubirii a renunțat la distracție și vicii. Se află în Spania de mai bine de doi ani, acolo unde își crește fetița, alături de partenerul de viață. Cel puțin momentan, nu se gândește la nuntă, fiind focusată pe creșterea fetiței sale.

Experiența pe care o trăiește în prezent, însă, a făcut-o să își schimbe anumite percepții. Deși viața cu un copil nu este deloc ușoară, fosta ispita este fericită și se bucură de fiecare moment pe care îl trăiește alături de fiică. Despre propria persoană, bruneta susține că ar putea fi o „mamă exagerată”. De altfel, spune despre fiica ei că este „cea mai mare iubire” și „dragostea vieții” sale. De altfel, rolul de mamă a venit la „pachet” cu necesitate de a renunța la anumite activități. Totodată, pentru că se dedică creșterii celei mici, iar partenerul ei este foarte ocupat, cu greu se găsește timp pentru cuplu.

„De când sunt mamă, am renunțat la distracție, la vicii! Aștept să mai crească micuța, să mă mai relaxez și eu, să mă odihnesc! (…) Când dorim, avem timp (n.r. pentru relația de cuplu)! Chiar ne înțelegem bine, am liniște, e frumos totul! Comunicăm mult! Eu sunt genul de om care comunică, știu să spun dacă ceva nu e ok, dacă îmi doresc ceva. Și el vede, mă înțelege când sunt obosită. Eu dorm cu micuța și îmi este dor să dorm și cu el, am uitat cum e să dormim în același pat! Dar și el o iubește pe cea mică și știe că are nevoie de mine”, a spus Bianca Pop pentru Fanatik.