O mare actriță din România a ajuns de urgență la spital! O să fie supusă unei intervenții chirurgicale: „Nu mă simt bine”

Tora Vasilescu este una dintre marile actrițe ala României. De-a lungul carierei, aceasta a urcat pe cele mai mari scene și încă o face și la vârsta de aproape 73 de ani. Însă, vedeta este nevoită să își pună activitatea pe pauză pentru o perioadă și asta din cauza problemelor de sănătate care o macină. Recent, actrița a ajuns de urgență la spital, iar veștile nu au fost tocmai bune, așa că aceasta va ajunge pe masa de operație.

Pentru luna martie, Tora Vasilescu se pregătea intens pentru ziua sa de naștere. În data de 23 martie actrița o să împlinească 73 de ani, doar că de această dată aniversarea o va petrece în spital, din cauza problemelor de sănătate. Vedeta o să fie supusă unei intervenții și speră că lucrurile vor merge bine. Cu ce afecțiunea se confruntă?

De ceva timp, problemele de sănătate nu îi dau pace Torei Vasilescu, iar recent actrița a ajuns de urgență la spital. După câteva zile destul de aglomerate, corpul actriței a cedat, așa că aceasta a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Doctorii nu au venit cu vești prea bune pentru actriță și i-au spus că trebuie să ajungă pe masa de operație. Tora Vasilescu trebuie să se opereze cât mai repede de carotidă, însă numai gândul la intervenția chirurgicală o sperie.

Mai mult, actrița se va supune procedurii chiar de ziua sa de naștere, fapt ce a întristat-o. Însă, tot ce contează acum pentru Tora Vasilescu este ca intervenția să aibă succes, iar problemele de sănătate să dispară pentru a se putea întoarce pe scenă.

„Am fost la festival, apoi am imprimat ceva foarte dificil la televiziune și, a doua zi, am avut o tensiune atât de mare încât am ajuns la spital. Nu mă simt bine nici acum, când vorbesc. În mai puțin de o lună mă operez de carotidă. Este o operație destul de… Nu! Hai să nu mai vorbesc că deja mi se ridică tensiunea.

Să dea Dumnezeu să fie bine. (…) Contează și ziua, și starea chirurgului și starea mea. Imaginează-ți un râu de munte pe care au căzut doi bolovani. Adică pe carotidă. Trece doar un firicel de sânge acum și îmi sare tensiunea din nimic. E adevărat că am avut o profesie cu adrenalină multă.

O fi și de la suprarenale, nu știu… Sunt programată pe 21 martie, la Spitalul Municipal din București. Nu știu dacă atunci se va face intervenția sau pe 22 martie, chiar de ziua mea”, a declarat Tora Vasilescu, potrivit fanatik.ro.