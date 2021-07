O menajeră, prinsă de camerele video furând un obiect intim de la proprietară: „L-am văzut sub pernă”

O femeie din SUA s-a decis să își pună camere video ascunse prin cameră, după ce într-o zi jucăriile ei sexuale au dispărut. Ce a descoperit mai apoi i s-a părut de-a dreptul șocant.

Se pare că femeia, pe numele ei Jordan, a a decis, o dată cu mutarea în casă nouă să angajeze o menajeră pentru a o ajuta prin casă. Până la urmă, această idee s-a dovedit proastă. Fără să aibă niciun fel de jenă, angajata a sustras „prețioasele obiecte” ale proprietarei.

Îl folosea și pe al colegei de apartament

Jordan a mai povestit că jucăria sexuală a apărut, la ceva timp, sub perna patului în care doarmea menajera, la ceva timp după ce obiectul dispăruse fără urmă.

„M-am dus și am întrebat-o ceva, era în camera ei și atunci am văzut obiectul care îmi dispăruse sub perna de la patul ei. Am înghețat, nu am avut nicio reacție. M-am făcut că nu s-a întâmplat nimic”, a zis Jordan, citată de Mirror.

Mai târziu, Jordan i-a spus colegei sale de apartament, Sarah, despre incident. Atunci avea să află că și jucăria sexuală a acesteia a dispărut, pe lângă alte obiecte.

