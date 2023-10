O rachetă a lovit un spital din Gaza. Sunt sute de morți, cele două tabere dau vina una pe alta pentru dezastru

Războiul continuă între gruparea Hamas și Israel! Sute de oameni au avut de suferit, după ce o rachetă a lovit un spital din Fâșia Gaza. Cele două tabere dau vina una pe alta pentru tragedie. Armata israeliană a anunțat că încă un lider al organizației teroriste a fost doborât.

Un spital din Gaza a fost distrus de o rachetă, iar în urma atacului sute de oameni și-au pierdut viața. Surse palestiniene ar fi declarat pentru CNN și BBC că aviația israeliană a bombardat, marți seara, o unitatea spitalicească din Fâșia Gaza, iar tragedia s-a soldat cu „sute de morți”. Pe de altă parte, oficialii israelieni spun că atacul a fost provocat de o rachetă trasă de Hamas. Cele două tabere dau vina una pe alta pentru nenorocirea comisă.

CITEȘTE ȘI: TRAGEDIE ROMÂNEASCĂ ÎN ISRAEL. ÎNCĂ DOI CONAȚIONALI ȘI-AU PIERDUT VIAȚA ÎN CONFLICTUL CU GRUPAREA HAMAS

Liderul bisericii baptiste, cel care a ridicat spitalul din Gaza distrus, Richard Sewell, a cerut oprirea bombardamentelor. „Dezastru: spitalul nostru, Alhi Arab a fost lovit în plin de o rachetă israeliană. Conform primelor informații, sute de femei și copii au fost uciși. Aceasta este o ucidere deliberată a civililor vulnerabili. Bombardamentele trebuie să înceteze acum. Nu există nicio justificare pentru așa ceva”, a scris acesta pe aplicația X, vechiul Twitter.

CITEȘTE ȘI: ATENTAT LA BRUXELLES, ÎNAINTE DE MECIUL DE FOTBAL BELGIA-SUEDIA. CEL PUȚIN DOI MORȚI, SPECTATORII AU FOST ȚINUȚI ÎN STADION

Președintele palestinian Mahmoud Abbas a declarat trei zile de doliu, după întregul eveniment. Biroul de presă al guvernului Hamas din Gaza a descris atacul asupra spitalului drept o „crimă de război”, a precizat BBC. Potrivit unei declarații, reprezentanții grupării Hamas au precizat: „Spitalul adăpostea sute de bolnavi și răniți, precum și oameni strămutați cu forța din casele lor”.

Purtătorul de cuvânt al Apărării Civile palestiniene a vorbit despre atacul de la Spitalului Baptist din Gaza: „Nu putem face față situației acum. Tot ceea ce vedem sunt cadavre, copii și femei uciși. Este un masacru”.

Un medic anonim a vorbit pentru BBC referitor la tragedia din Gaza. Circa 4000 de oameni s-ar fi aflat în centrul medical, pentru că acolo se refugiaseră în urma atacurilor. Sute de persoane s-au stins din viață, iar 80% din spital a fost scos din funcțiune. Au apărut imagini pe rețelele de socializare, cu momentul în care spitalul arde ca o torță.

In one airstrike, lsrael killed and injured hundreds of Palestinians who were seeking shelter at a hospital’s yard in Gaza. pic.twitter.com/x2GagJwBUl

— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 17, 2023