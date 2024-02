O super actriță gestionează greu celebritatea. „Când eşti prea faimos, e un coşmar”

Cunoscutei actrițe îi este din ce în ce mai greu să își gestioneze celebritatea. Vedeta își face griji pentru libertatea ei, deoarece consideră că, dacă este ,,prea faimoasă”, ar fi „un coșmar”.

Vedeta de film și televiziune, în vărstă de 59 de ani, este cunoscută în roluri precum Vianne din comedia romantică Chocolat (2000) și joacă rolul celebrului designer de modă – Coco Chanel, în noul serial dramatic din 10 părți – The New Look. Acest rol vine la pachet cu multe griji pentru actriță.

Deși majoritatea vedetelor iubesc faima, asta nu se întâmplă și în cazul actriței franceze. Vedeta spune că nu ar deranja-o celebritatea, dacă ar avea o limită, însă acest lucru nu prea se întâmplă:

,,Nu e mereu genul de atenţie pe care îl doreşti. Merg în fiecare duminică la piaţă, iar oamenii mă recunosc. Şi ce dacă? Dacă vor să mă vadă fără machiaj, n-au decât. Am jucat în filme fără machiaj. Când fac teatru, oamenii uită de mine o vreme.”, a relatat ea pentru publicația britanică Radio Times.

Motivul pentru care actrița este speriată, odată cu apariția noului serial în care va juca

Vorbind despre noul ei rol din serialul Apple TV+, misterioasa actriță este foarte speriată, deoarece simte că, odată cu apariția acestui serial, nu va mai putea ieși liniștită pe stradă:

,,Îmi fac griji că The New Look va fi vizionat în casele oamenilor. Îmi fac griji pentru libertatea mea. Când eşti prea faimos, e un coşmar – nu poţi ieşi afară şi să-ţi vezi de viaţa ta. Devii un prizonier. Dar dacă cineva vrea o fotografie cu mine, nu o să stau prea mult pe gânduri pentru că, la urma urmelor, eu am ales să mă fac actriţă. Dacă asta îi face fericiţi, atunci mă face şi pe mine fericită.”, a adăugat vedeta.

Vedeta o interpretează pe celebra creatoare de modă – Coco Chanel, rol care ar putea să o pună puțin în dificultate:

,,Am discutat povestea în profunzime cu Todd A Kessler (creatorul producţiei) şi cu scenariştii întrucât există atât de multe lucruri contradictorii care se pot spune despre Chanel. Unii o condamnă ca fiind cea mai rea persoană din lume, iar alţii spun că a activat în Rezistenţă. E foarte greu să ai o opiniealb-negru.”, a adăugat actrița pentru sursa menționată anterior.

De când a început frumoasa vedetă să cocheteze cu actoria

Juliette Binoche, căci despre ea e vorba, este o actriță franceză, născută la Paris și crescută într-o familie celebră. Vedeta este fiica lui Jean-Marie Binoche, un cunoscut actor, regizor și sculptor, și a lui Monique Staines, o profesoară, regizoare și actriță la rândul său, semn că de mică, Juliette Binoche s-a învărtit în lumea filmului.

Binoche a început să cocheteze cu actoria încă din adolescență. La vârsta de 17 ani, Binoche a început să joace în producții de teatru amator și ulterior Juliette a decis să urmeze o carieră în cinema. Avea doar 23 de ani când a atras prima dată atenția criticilor internaționali de film în The Unbearable Lightness of Being (1988).

A jucat apoi în filme, precum: The Lovers on the Bridge (1991), Daunele (regizat de Louis Malle, 1992), Three Colors: Blue (1993, regizat de Krzysztof Kieslowski), The Horseman on the Roof (1995), The English Patient, unde a câștigat un Oscar pentru Cea mai bună actriță în rol secundar și multe roluri importante au urmat.

FOTO: Instagram