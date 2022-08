O tânără de 25 de ani a adormit pe plajă, în vacanță. Când s-a trezit a avut un șoc și a mers de urgență la medic

O tânără de 25 de ani a avut parte de o surpriză neplăcută în momentul în care a descoperit cum reacționează pielea sa în momentul în care a petrecut mult prea mult timp la soare, fără să utilizeze o cremă de protecție. Lucrurile au devenit mai complicate la câteva zile după ce a adormit pe plajă.

Uneori poate fi destul de riscant să stai pe plajă fără să folosești o cremă de protecție solară, iar o cosmeticiană din Bulgaria a simțit asta pe propria piele. Tânăra a avut parte de un șoc în momentul în care a descoperit cum a reacționat pielea sa după ce a adormit pe plajă 30 de minute.

O cosmeticiană de 25 de ani a avut parte de cea mai neplăcută surpriză după ce a adormit pe plajă, în vacanță

Sirin Murad este o cosmeticiană de 25 de ani din Bulgaria, care a vrut să se bucure de o zi frumoasă alături de familie pe plajă. Aceasta a uitat, însă, cât de importantă este crema cu SPF în această perioadă, de aceea a evitat să o folosească. Această greșeală a costat-o scump la final, când pielea sa a fost foarte afectate de soarele puternic de afară.

În luna iulie aceasta a adormit pentru jumătate de oră pe plajă, iar în momentul în care s-a trezit și-a dat seama că fața sa este mult mai roșie decât ar fi trebuit. Totuși, a continuat să rămână pe plajă și să se bucure de vacanță. Din păcate, a doua zi avea să descopere că pielea sa a devenit asemănătoare cu un plastic. În momentul în care a început să se decojească, a consultat imediat un dermatolog. Deși a urmat un tratament timp de 7 săptămâni, tenul i-a fost atât de afectat, încât a rămas cu câteva pete vizibile.

„La început chiar nu am simțit nimic doar am simțit puțină durere când am pus presiune pe ea. M-a durut foarte mult a doua zi, dar m-am simțit ușurată când a început să se decojească nu m-a durut și m-am simțit mult mai bine. De obicei folosesc SPF, dar atunci chiar am uitat”, a spus Sirin.