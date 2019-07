O tânără din Teleorman, mărturii șocante în fața casei criminalului din Caracal: “Puteam să fiu în locul Alexandrei!”

“Puteam să fiu eu în locul Alexandrei” – este declarația cutremurătoare făcută de o tânără din Teleorman în timp ce se afla în fața casei criminalului din Caracal. Ea a venit să aprindă lumânări și să aducă flori pentru adolescenta care a implorat să-i fie salvată viața după ce a sunat de trei ori la numărul unic de urgență 112, dar și pentru Luiza Melencu, tânăra de 18 ani care ar fi fost ucisă în ziua răpiri. În cadrul unui interviu emoționant, fata a povestit coșmarul prin care a trecut în urmă cu doar un an.

O tânără din Teleorman, mărturii șocante în fața casei criminalului din Caracal

“#eusuntalexandra”, “#eusuntluiza” sau “Puteam să fiu în locul Alexandrei!” sunt doar trei dintre numeroasele afirmații pe care milioane de românce le spun la unison de aproape o săptămână. Ieri, în fața casei monstrului din Caracal a ajuns o tânără din Teleorman, care a fost hărțuită de un bărbat, după ce a fost luată la ocazie… la fel ca în cazul fetelor din Caracal. În vârstă de 21 de ani, ea se consideră norocoasă: a fost abandonată pe un câmp în viață și nu a fost violată, relatează digi24.ro.

– Sper să fie în viață. Cu toate că nu le cunosc, puteam să fiu și eu în locul lor. Anul trecut, la fel, am fost și eu la ocazie. Am avut norocul că m-a lăsat pe câmp, își începe povestirea tânăra de 21 de ani.

– Cine?

– Tot așa, un idiot la vreo 50 de ani, veneam de la școala de șoferi, am luat ocazie, suntem din Teleorman, am luat ocazie și m-a lăsat pe câmp, a venit prietenul meu și m-a luat.

– Ce ți-a spus, de ce te-a lăsat?

– Că să mă culc cu el. Nu am acceptat și m-a lăsat. Eram mai multe persoane cu el, era o comună unde trebuia să-i lase pe ceilalți și mi-a zis că dacă nu fac cu el pe câmp, mă dă jos acolo…

– Poliția ce ți-a zis?

– Un prieten care știam că e polițist, îl oprise, îi făcuse verificare la acte și a zis că dacă nu mi-a făcut nimic , nu are rost… Dar în fine, eu am venit pentru fetele astea, că am fost și eu în locul lor…

– Ai mai fost cu ocazie de atunci?

– Nu, și nici nu o să mă mai urc, pentru că e foarte riscant…

