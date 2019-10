O vedetă de la Kanal D este însărcinată: “Am 3 luni și 2 săptămâni”. Va îmbrăca rochia albă de mireasă în curând

Fericire fără magini în familia numeroasă a unei emisiuni de la Kanal D! Una dintre vedetele show-ului prezentat de Andreea Mantea este însărcinată în trei luni și două săptămâni. Viitoarea mămică și viitorul tătic au făcut declarații emoționante despre bebeluș și nu numai. În plus, cei doi parteneri au anunțat că vor face în curând cununia civilă.

Simina Loica, fostă concurentă de la “Puterea Dragostei”, este însărcinată

Simina Loica și Alexandru Zănoagă, doi dintre foștii concurenți de la “Puterea Dragostei”, se pregătesc să devină părinți pentru prima dată! Frumosa brunetă a aflat în urmă cu mai bine de trei luni că este însărcinată, dar… deocamdată, nu știe sexul bebelușului. Cei doi parteneri au stabilit să se căsătorească civil înainte să se nască micul lor prinț sau mica lor prințesă. Iar nunta va avea loc în aceeași zi cu botezul copilului.

Simina Loica și Alexandru Zănoagă au acceptat invitația de a fi în platoul emisiunii moderată de Teo Trandafir și Bursucu. La scurt timp după ce s-au așezat pe canapea, cei doi iubiți au confirmat zvonurile care circulau de ceva vreme.

Simina, fostă concurentă de la “Puterea Dragostei”: Doar că eu trebuia să fiu însărcinată de mult timp. Spuneau asta și când eram în emisiune, că sunt însărcinată! Poate Jador știe mai bine decât noi, poate știa înaintea noastră! Da, sunt însărcinată! Am 3 luni și 2 săptămâni. Am așteptat să treacă primul trimestru, ca să știu dacă pot păstra sarcina.

Alexandru, fost concurent de la “Puterea Dragostei”: Zănoagă junior!

Simina: Nu știm sexul. Sperăm să fie băiețel!

Alex Zănoagă: Îmi doresc băiat, ca să-l dau la fotbal!

Simina Loica: Știam că sunt însărcinată, dar voiam să știm doar noi și prietenii noștri apropiați! Știa Jador pentru că știa un prieten comun, Nikolas. I-a spus ca să-i facă în ciudă! Primesc mesaje că bebelușul e cu Jador. Între noi nu s-a întâmplat nimic, doar ne-am sărutat în emisiune și atât!

Alexandru Zănoagă: El a fost mereu invidios pe mine! De când ne-am cunoscut. I-am stricat planurile cu Simina. Nu s-a putut! I-am stricat planurile. Dacă ar fi fost cu Simina, ar fi avut o poveste frumoasă! L-ar fi ajutat mult Simina.

Simina Loica: Povestea noastră l-a ajutat. Dacă ne certam, făcea o piesă de despărțire, apoi una de dragoste și tot așa. Nu știu cât de compatibilă am fost cu el, am stat doar o săptămână împreună. Am fost prima care s-a îndrăgostit. Am făcut primul pas cu Alex. A început să vorbească mult! În momentul ăsta, el are ultimul cuvânt. Eu sunt cam obosită, îl las pe el să aibă ultimul cuvânt. Nu am pofte. Are grijă de mine când îmi este rău. Mângâie burtica în fiecare zi. Oamenii mă judecă. Alții mă încurajează, mă felicită. Cine nu are copii, nu știe ce înseamnă. Acum mă afectează cam orice. Încă nu-mi vine să cred. Nici lui Alex nu cred că-i vine să creadă. Aveam probleme cu menstruația, nu mă gândeam că sunt însărcinată. Îmi zicea să fac test de sarcină. El aștepta la ușă la baie cât am făcut eu testul.

Ce nume au ales Simina și Alex Zănoagă pentru bebeluș

Alexandru Zănoagă: Eu îmi doream să fie însărcinată!

Simina Loica: Am rămas surprinși amândoi. Eu eram puțin speriată, mă gândeam la sacrificii, mă gândeam dacă va fi totul bine cu sarcina.

Alexandru Zănoagă: I-am zis să nu se mai gândească la chestii negative.

Simina Loica: Părinții mei sunt foarte fericiți. Tati a început deja să cumpere lucrușoare, deși nu știm sexul. Părinților lui Alex le trimit mereu ecografiile. O să facem nuntă și botez. La Timișoara. Cununia o facem înainte, aici în București, ca să fie copilul pe numele nostru. La nași nu ne-am gândit deocamdată. Încă nu. Am avut o pereche de nași, dar am renunțat la ei. Dacă e fetiță: Daria. Pentru băiat îl las pe el.

Alexandru Zănoagă: Sunt mai multe nume la care ne-am gândit. Să zic doar unul? Karim!