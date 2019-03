O vedetă de la noi mai are puțin și naște, deși medicii i-au spus că nu poate avea copii. A dezvăluit numele bebelușului

O tânără vedetă de la noi mai are puțin și naște, deși, în trecut, ea a aflat de la medici că nu va putea avea copii, iar diagnosticul primit atunci a făcut-o să intre în depresie. Prezentă în cadrul unei emisiuni, viitoarea mămică a dezvăluit numele bebelușului și a povestit cum a reacționat când a aflat că este însărcinată.

Georgiana Lobonț va avea o fetiță

Georgiana Lobonț și soțului ei, Rareș Ciciovan, fac pregătirile pentru ziua în care își vor cunoaște fetița, chiar dacă artista e acum însărcinată în aproape opt luni. Tânăra cântăreață de muzică populară a spus că micuța ei prințesă se va numi Irina Maria. Vedeta și partenerul său de viață mai au un băiețel: Eduard-Nicolas.

“Fetiţă, Irina Maria, am şapte luni jumate. Mi s-a spus că pentru o perioadă de timp nu voi putea deveni mamă. Am trecut printr-o perioaă de cumpănă. Am avut norocul de la Dumnezeu pentru că doar o lună s-a întâmplat treaba asta. Am început un tratament. Când s-a terminat tratamentul am aşteptat şi efectiv nu venea menstruaţia. L-am trimis pe soţul meu să ia un test. Mă consola. Zisesem că o să înfiem. Dumnezeu ne-a dat doi copii. Primul a fost băieţelul. Am transpirat din cap până în picioare când am văzut liniuţele pe test”, a mărturisit frumoasa cântăreață în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars.

Georgiana Lobonț s-a căsătorit în 2016