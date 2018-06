Drama Georgianei Lobonț! Doctorii i-au spus artistei că nu poate avea copii și i-au pus un diagnostic crunt: “Picasem într-o depresie”

La doar 24 de ani, Georgiana Lobont este una dintre cele mai frumoase si talentate intreprete de muzica populara din Ardeal si are tot ce si-ar fi putut dori: o cariera in plina ascensiune, un sot iubitor, iar pentru ca iubirea lor sa fie completa Dumnezeu le-a daruit un copilas. Insa pana sa devina mamica, artista a trecut prin clipe de groaza. (Console si accesorii gaming)

Georgiana Lobonț a intrat în depresie, după ce medicii i-au spus în urma unui control că nu poate avea copii

O veste aspra i-a naruit insa povestea de basm. Doctorii i-au spus Georgianei ca ii va fi foarte dificil sa mai ramana insarcinata. Poate chiar imposibil. Atunci, artista a avut socul vietii ei si a intrat in depresie.

„De mică am avut un vis… cand voi fii mare să am o familie frumoasă, un soț iubitor și copii drăgălași. Acest vis a început sa devină realitate in momentul in care l-am cunoscut pe Rares și am devenit sot si sotie. Ne doream foarte mult sa avem un copil împreună, încă de cand ne-am cunoscut. După căsătorie am început să facem mai mult în privința asta pentru a deveni părinti. După mai multe încercări, într-o zi am vizitat un medic specialist care mi-a dat o veste foarte dureroasă. Nu puteam să devin mamă… mi-a zis că trebuie să urmez un tratament care să mă ajute în această privință. Au urmat câteva zile extrem de grele si de triste pentru mine, dar si pentru Rares. Eram dezamagita și nu puteam să concep că o fată așa tânără ca mine nu poate face copii. Picasem intr-o depresie.", povesteste Georgiana Lobont.

Sotul artistei i-a fost aproape in acele clipe grele, iar cu ajutorul credintei au reusit sa treaca cu bine peste cumpana prin care au trecut. „Rares ca sa ma consoleze îmi zicea că dacă chiar nu v-om putea deveni părinti, v-om adopta un copilas. A fost o perioadă trista pentru mine si nu am putut să vorbesc aceste lucruri cu nimeni decât cu câțiva prieteni foarte apropiati. Nici părinții noștri nu au stiut prin ce trecem. Am început să urmez tratamentul dar în același timp mă rugam încontinuu. Mă rugam în gând, prin casă, mereu mă gândeam cu teamă la acest lucru dar în același timp nu mi-am pierdut speranța. Am fost să mă rog și la Manăstiri. Icoana Făcătoare de Minuni de la Nicula cred că m-a ajuta, mereu când am avut obstacole în viață sau când treceam prin unele încercări mergeam la ea și mă rugam.”, ne-a povestit artista.

Desi doctorul i-a spus ca nu v-a putea deveni mamica, iar in acel timp artista facea un tratament dat de acesta, Georgiana Lobont a aflat ca a ramas insarcinata.

„Nu a durat mult și chiar înainte cu 3 zile de ziua mea pe 6 aprilie 2017 am aflat vestea ce avea să ne bucure cel mai mult și să ne împlinească ca familie… am aflat că sunt însărcinată. A fost un moment extraordinar de emoționant… am fost atat de fericiti încât ne-am sunat toate cunoștintele să le dăm vestea cea mare. Țin minte că exact în acea zi am avut un regal de pricesne la Cluj, organizat de un preot drag nouă și am simțit că am primit vestea ca pe o binecuvântare. Sufletul meu simțea că trebuie să îi mulțumească cumva Lui Dumnezeu pentru acest dar și astfel am început să lucrez la un album de Pricesne (cântece religioase) care s-a și finalizat anul acesta și a fost lansat exact în Postul Paștelui.”, a declarat Georgiana Lobont.

Insa, pana sa afle ca a ramas insarcinata, artista a mai trecut printr-un episod dureros. Mergand sa faca niste annalize, un medic nu a citit corect rezultatele si i-a pus un diagnostic gresit: „suferi de hepatita”. Din fericire artista aveam o imunitate foarte mare și nu putea să intre în contact cu această formă grava de boală.

„Până să îl nasc pe Eduard Nicolas, fiul nostru, am mai trecut printr-o încercare care ne-a speriat din nou… am făcut niste analize iar un medic nu a citit corect rezultatele, astfel spunân-du-mi că sufăr de Hepatită. Îmi zicea că aceasta formă se transmite si copilului iar la naștere va trebui să îi schimbe sângele… am fost foarte stresată dar nu m-am lasat si am întrebat si alti doctori… Din fericire eu aveam o imunitate foarte mare și nu puteam să intru în contact cu această formă de boală. Am trecut prin câteva stări urate înainte să aduc pe lume minunea noastră dar pe 10 decembrie 2017 când mi-am ținut băiețelul perfect sănătos în brațe am fost cea mai fericită mamă de pe pământ.”, ne-a mai dezvaluit indragita cantareata de muzica populara.

Georgiana si sotul ei, Rares, si-au construit o relatie frumoasa inca de pe bancile liceului. Artista era in clasa a IX-a, iar el in clasa a XII-a, iar atunci cand s-au intalnit prima oara, dupa prima zi de liceu, a fost dragoste la prima vedere. In 2016 s-au hotărât să facă şi pasul cel mare: nunta. Au avut o nuntă de vis, cu peste 500 de invitaţi, iar la sfârșitul anului 2017 a aparut pe lume rodul iubirii lor, primul lor copil: Eduard-Nicolas.