Irinel Columbeanu și Oana Cojocaru și-au spus adio, după o relație de doar două luni (Vezi AICI mai multe detalii), din câte se pare, tensiunile și momentele mai puțin plăcute din cuplu ar fi măcinat relația celor doi, iar separarea a fost inevitabilă.

Oana Cojocaru a postat recent pe contul său de Instagram un filmuleț, în care era în mașină și părea să aibă o stare exclentă. Bruneta nu a confirmat, nici nu a negat despărțirea de milionarul de la Izvorani, lăsând ca tot ce se întâmplă să fie interpretat.

Cum s-au cunoscut Irinel Columbeanu și Oana Cojocaru

Irinel Columbeanu a mărturisit că a cunoscut-o pe Oana la un festival de modă, unde el era un simplu spectator, iar ea defila pe podium. Acesta a reținut chiar și hainele cu care era îmbrăcat manechinul.

„Eram la un Festival al Modei Europene, iar în acea seară, de 27 de aprilie, eu participam în calitate de spectator și am remarcat-o pe Oana, care defila pe scenă.

Eu am reținut că avea o fustă albă, lungă, și privirea mea s-a oprit la fustă, după care am trecut mai sus, i-am reținut chipul și în acea seară am mai rămas puțin.

După care, fiind în acea seară și aniversarea președintelui Fashion TV s-a servit și un tort, am stat mai mult, încercând să aflu mai multe amănunte… Am invitat-o inițial și pe fiica mea să meargă, dar a zis că nu vine, era cât pe ce să nu mă duc nici eu.

A doua zi am făcut o postare pe Facebook-ul eu, intitulată «Moda și criptomonedele». Era un subiect controversat, iar la câteva zile am primit mai multe like-uri, printre care și de la o persoană pe nume Oana. Eu de obicei nu mă uit, dar așa s-a întâmplat atunci. Când am intrat pe profilul ei, am recunoscut că este chiar persoană pe care o căutăm. Deși nu îmi stă în obicei, dar am considerat că este politicos să îi cer prietenia și după vreo două ore am văzut că a acceptat-o, i-am dat un mesaj pe messenger prin care i-am mulțumit, iar apoi am continuat discuția”, a povestit Irinel Columbeanu la o emisiune TV.

Irinel Columbeanu a divorțat în 2011

Irinel Columbeanu și Monica Gabor s-au despărțit după doar cinci ani de căsnicie. În 2011, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate și au divorțat, iar fiica lor, Irina, acum în vârstă de 11 ani și jumătate, a rămas în grija tatălui. Între timp, Monica s-a cuplat cu Mr. Pink, alături de care locuiește în SUA.