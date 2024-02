Oana Ioniță are un nou iubit și vrea să se recăsătorească: ”Am rochii de mireasă, sunt pregătită”

Oana Ioniță (42 de ani) a confirmat că are un nou parteneră de viață. La un an de la anunțul divorțului de tatăl copilului său, fosta bebelușă de la Cronica Cârcotașilor a dat o altă șansă iubirii. Mai mult decât atât, are și planuri să se recăsătorească.

Oana Ioniță și Florin Budnaru au decis să se despartă după 10 ani de căsnicie. Cei doi au împreună și un băiat, Maxim, iar coregrafa mai are o fată, Isabel, dintr-o relație anterioară cu un bărbat de origine spaniolă, pe nume David. Căsnicia celor doi părea una foarte stabilă, motiv pentru care anunțul divorțului a luat prin surprindere pe toată lumea. Însă, și-au văzut de drum, iar acum fosta bebelușă chiar a recunoscut că este pregătită să îmbrace din nou rochia de mireasă.

Oana Ioniță vrea să se recăsătorească

În urmă cu aproximativ un an, Oana Ioniță a anunțat că va divorța de Florin Budnaru, după 10 de căsnicie. Fosta bebelușă de la Cronica Cârcotașilor a suferit foarte mult din cauză că Maxim, băiatul ei, a rămas la tată. În grija sa, a rămas Isabel, fiica pe care vedeta o are dintr-o altă relație.

Totuși, coregrafa pare că l-a uitat complet pe fostul partener de viață. Oana Ioniță a confirmat că iubește din nou. Mai mult decât atât, nu exclude varianta de a se căsători din nou cu actualul iubit. Ea a mărturisit că are rochia de mireasă pregătită.

„Poate mă voi recăsători la un moment dat. Am rochii de mireasă, sunt pregătită, mereu îmbrac rochii de mireasă!”, a declarat Oana Ioniță, pentru Playtech.

Oana Ioniță: ”În urma divorțului, am făcut o convenție pe care acum o regret”

În urma divorțului, Oana Ioniță a făcut un pact cu fostul soț în ceea ce îi privește pe cei doi copii ai săi. Însă a regretat, ulterior, decizia luată. Mai mult decât atât, coregrafa s-a arătat foarte afectată și chiar a izbucnit în plâns atunci când a vorbit despre custodia micuților.

„Sufăr destul de mult că nu îl văd pe Maxim! Noi, în urma divorțului, am făcut o convenție pe care acum o regret. O convenție cu doi oameni care divorțează nu e mereu corectă. La un moment dat, nu mai sunt chiar în acordul celuilalt. Am făcut un acord scris în care vacanțele sunt clare – jumătate-jumătate – și ne înțelegem pentru restul timpului. Din câte mi-a spus avocata de la vremea respectivă, convenția poate fi oricând atacată și modificată. Doar că nu e așa de ușor. Nu l-am mai văzut atât de des, că neputințele lui din program de a-l vedea cât îmi doresc eu s-au transformat în neputințe ale mele. (…) Domiciliul lui am hotărât să fie la fostul soț, fata are domiciliul la mine. Ei amândoi fac ore de dans la mine. S-a întâmplat să nu mai am acces foarte mult la el. Și am zis să atac această convenție. Am recurs, pe cale legală, la o revenire, ca să creăm un program fix. Să ne ținem noi, adulții, de el. Problema e că de 6 luni sunt într-o Ordonanță care nu s-a judecat.”, a declarat Oana Ioniță în emisiunea „Exclusiv VIP”, prezentată de Cristi Brancu la Prima TV.

